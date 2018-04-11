الأكثر أمانًا.. إطلاق استراتيجية الإمارات للتعاملات الرقمية 2021

أعلن محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي، إطلاق “استراتيجية الإمارات للتعاملات الرقمية 2021″، التي تتبنى تطبيق تقنية “بلوك تشين” في التعاملات الحكومية، بما يوفر 11 مليار درهم سنويًا، ما يعادل 3 مليارات دولار.

وأوضح بن راشد، في تغريدة على تويتر، اليوم الأربعاء: “سنحول 50 بالمائة من أنظمة الحكومة للتقنية الجديدة بلوك تشين بحلول 2021”.

في سباقنا المستمر للتطوير ، أطلقنا اليوم استراتيجية الامارات للتعاملات الرقمية "بلوك تشين".سنحول 50% من أنظمة الحكومة للتقنية الجديدة خلال 3 أعوام .ستوفر التقنية 398 مليون وثيقة مطبوعة و77 مليون ساعة عمل سنويا. ينظر البعض للتقنيات الجديدة كتحدي،نحن نراها وسيلة للتغلب على التحديات pic.twitter.com/OIu7wy49Gb — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) April 11, 2018

وتمثل تقنية “بلوك تشين” الطريقة الأسهل والأكثر أمانًا لتبادل المعلومات بين أطراف متعددة، ويبلغ حجم السوق العالمية لها نحو 9.5 مليار دولار.

والبلوك تشين، هي قاعدة بيانات إلكترونية صعبة الاختراق، تتيح تبادلًا آمنًا للتعاملات النقدية والمعاملات بين الأطراف المعنية، وتتيح لهم تتبع عملياتهم المالية بعيدًا عن تدخل أطراف ثالثة رقابية أو إشرافية.

ولفت بن راشد إلى أن تطبيق هذه التقنية سيسهم في توفير 11 مليار درهم تُنفق سنويًا لتقديم وتوثيق المعاملات والمستندات.

وتابع: “كما ستوفر 398 مليون وثيقة مطبوعة و77 مليون ساعة عمل سنويًا، وأيضًا توفر على السائقين 1.6 مليار كيلومتر من القيادة”، دون تفاصيل.