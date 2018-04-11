“داماك” الإماراتية تطلق صكوكًا بقيمة 400 مليون دولار

أظهرت وثيقة من أحد البنوك المرتبة لإصدار صكوك لـ “داماك” العقارية الإماراتية، أن الشركة التي تتخذ من دبي مقرًا لها، أطلقت الإصدار البالغة مدته 5 سنوات بقمية 400 مليون دولار عند عائد 6.625 %.

وعرضت الصكوك اليوم الأربعاء بسعر استرشادي في حدود الـ 6%.

وأظهرت الوثيقة أن دفتر طلبات الاكتتاب بلغ حوالي 850 مليون دولار شاملًا لأوامر البنوك المرتبة للعملية.

وفوضت “داماك” كلًا من “باركليز واتش.اس.بي.سي” كمنسقين عالميين، و “باركليز وبنك دبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني كابيتال واتش.اس.بي.سي وشركة كامكو للاستثمار وبنك المشرق ومصرف الشارقة الإسلامي”، كمديري ترتيب مشتركين ومديري دفاتر لإصدار السندات الإسلامية.