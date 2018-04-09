محمد بن راشد: الإمارات أكبر مانح للمساعدات الإنسانية بالعالم للعام الخامس على التوالي

قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم الإثنين، إنه للعام الخامس على التوالي وحسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.. الإمارات هي أكبر مانح مساعدات إنسانية في العالم نسبة إلى دخلها القومي”.

وأضاف الشيخ محمد عبر تغريدة له على موقع “تويتر”، أن مساعدات الإمارات بلغت 19.3 مليار درهم ووصلت لأكثر من 147 دولة، خير الإمارات للإنسانية جمعاء .. هكذا أسسها زايد”.