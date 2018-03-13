من بينها مدينة الحرير.. الكويت تعتزم ضخ 148 مليار دولار في 3 مشاريع ضخمة

توقع تقرير رسمي أن تضخ الحكومة الكويتية حوالي 148 مليار دولار في 3 مشاريع تطويرية ضخمة بما فيها مدينة الحرير التي يتوقع أن تكون من أكبر المشاريع الإنشائية في منطقة الشرق الأوسط.

وأشار التقرير الذي أعده المجلس الأعلى للتخطيط إلى أن تكلفة مشروع مدينة الحرير وحده يصل إلى 99 مليار دولار، في حين تقدر تكلفة مشروع المترو وشبكة سكة الحديد الداخلية بحوالي 23 مليار دولار والبقية لمشروع تطوير جزيرة “فيلكا” المقابلة للساحل الشرقي للكويت في الخليج العربي.

وأوضحت صحيفة “النهار” الكويتية، أن هذه الاستثمارات ستُضخ على مدى 17 عامًا فيما سيتم إنشاء شركات مشتركة لامتلاك وإدارة المشاريع بمشاركة القطاع الخاص.

وقالت الصحيفة: “وفقًا للإستراتيجية تقوم فكرة الملكية في الشركات المساهمة العامة على احتفاظ الحكومة بحصة لا تتجاوز 26% كسهم ذهبي، مع طرح حصة للمؤسسات الاستثمارية تصل إلى 24%، في حين سيطرح 50% من رأسمال الشركات المذكورة للاكتتاب العام للمواطنين”.

ووافقت الكويت مبدئيًا على مشروع مدينة الحرير عام 2014 وسيتم إنشاء سلطة حكومية للإشراف على المشروع الذي يهدف إلى تحول الدولة الخليجية إلى مركز أعمال وتجارة إقليمي وزيادة الدخل غير النفطي وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.

وسيتم إنشاء المدينة على مساحة 250 كلم مربع شمال الكويت، وستضم برج مبارك الكبير ومنتزهات ومحمية حيوانات ومنطقة تجارة حرة وصناعات ومطار وفنادق ومراكز تجارية وقاعات مؤتمرات ومراكز صحافية وتعليمية وصحية وبيئية ورياضية وغيرها.