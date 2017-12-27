بعد إثارة القضية مجددًا.. الحكومة الكويتية توضح حقيقة الاعتداء على مواطن في الأردن

ردت الحكومة الكويتية على المساءلة التي تقدم بها النائب عودة الرويعي قبل أيام، وطالب فيها بمتابعة قضية الاعتداء على طالب كويتي في الأردن.

وأكد وزير الخارجية، الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، أن الحادث كان “محل اهتمام ومسؤولية وزارة الخارجية، منذ اليوم الأول لوقوعه”.

وقال الخالد في مداخلته خلال جلسة للبرلمان، اليوم الأربعاء: إن “الحادث وقع بتاريخ 19 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وفور علم السفارة بالحادث توجه المسؤول القنصلي إلى المستشفى لمتابعة حالة الطالب”.

وكشف عن أنه تم “قبل أيام التعرف على اثنين ممن قاموا بالاعتداء على الطالب وإيقافهما 11 يومًا لعرضهما على القضاء”.

وأعرب وزير الخارجية الكويتي، عن شكره للسلطات الأردنية على “تعاونها التام في هذه القضية وغيرها من القضايا”.

وكان النائب الرويعي قد طلب قبل أيام ردًا من وزير الخارجية حول قضية الاعتداء على “ضابط في وزارة الدفاع يدرس في الأردن”، قائلًا: إن هناك وساطات لطي ملف القضية، مشيرًا إلى أن الاعتداء عليه تم بحضور رجال الأمن الأردنيين، مطالبًا بحماية الكويتيين في الخارج.