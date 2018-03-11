الصين: الحرب التجارية مع أمريكا ستجلب كارثة للاقتصاد العالمي

قال وزير التجارة الصيني تشونغ شان، اليوم الأحد، إن أي حرب تجارية مع الولايات المتحدة ستجلب فقط كارثة للاقتصاد العالمي، في الوقت الذي زادت فيه انتقادات بكين لفرض واشنطن رسومًا جمركية على المعادن في ظل مخاوف من أنها قد تلحق أضرارًا بالاقتصاد العالمي.

وبعد ضغط مارسه حلفاء الولايات المتحدة، فتحت واشنطن الباب أمام المزيد من الإعفاءات من رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب و10% على الألومنيوم، والتي أقرها الرئيس الأمريكي الأسبوع الماضي.

وأمس السبت، حث الاتحاد الأوروبي واليابان الولايات المتحدة على منحهما إعفاءات من الرسوم الجمركية على المعادن، مع دعوة طوكيو إلى “سلوك متعقل”.

لكن سخط ترامب يستهدف الصين، التي ساعدت الزيادات في طاقتها الإنتاجية في تعزيز الفوائض العالمية من الصلب. وتعهدت الصين على نحو متكرر بالدفاع عن “حقوقها ومصالحها المشروعة” إذا استهدفتها إجراءات تجارية أمريكية.

وقال تشونغ على هامش جلسة سنوية للبرلمان، إن الصين لا تريد حربًا تجارية، وإنها لن تبدأ حربًا تجارية.

وقال تشونغ “لا يوجد فائزون في الحرب التجارية…لن تجلب سوى كارثة للصين والولايات المتحدة والعالم”.

وأضاف، أن الصين باستطاعتها التعامل مع أي تحديات، وأنها ستحمي بقوة مصالحها، لكنّ البلدين سيواصلان الحديث.

وقال “لا أحد يريد خوض حرب تجارية، والجميع يعلم أن خوض حرب يؤذي الآخرين ولا يفيد أحدًا”.

وعزز إعلان ترامب للرسوم الجمركية المخاوف بشأن زيادة الحماية التجارية الأمريكية، وهي المخاوف التي كانت سببًا في اضطراب أسواق المال العالمية خلال العام السابق، في الوقت الذي يخشى فيه المستثمرون من أن خلافًا تجاريًا مدمرًا سيقوّض التحسن المتزامن للنمو العالمي.

وصدرت أكثر التهديدات صراحة -حتى الآن- عن قطاع صناعة المعادن الصينية، إذ حث الحكومة يوم الجمعة على الرد عبر استهداف الفحم الأمريكي، وهو قطاع مركزي لقاعدة ترامب السياسية وتعهده الانتخابي باستعادة الصناعات الأمريكية.

والولايات المتحدة أكبر مستورد للصلب في العالم، واشترت 35 مليون طن من الخام في 2017. ومن بين تلك الواردات شكلت كوريا الجنوبية واليابان والصين والهند 6.6 مليون طن.