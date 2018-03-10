رسميًا.. أمريكا تسمح لـ”المجلس الانتقالي الجنوبي” بافتتاح مقر بواشنطن

أعلن أحمد مثنى، الدبلوماسي اليمني السابق، ونائب رئيس مكتب المجلس الانتقالي الجنوبي في الولايات المتحدة / كندا، اليوم السبت، حصول المجلس على الترخيص القانوني للعمل في أمريكا.

وقال مثنى في تغريدة على حسابه في تويتر :” حصل المجلس الانتقالي على ترخيص السلطات الأمريكية للعمل بصورة قانونية في عموم الولايات المتحدة. “

حصل المجلس الانتقالي على ترخيص السلطات الأمريكية للعمل بصورة قانونية في عموم الولايات المتحدة.

وسيقوم بافتتاح مقره الكائن في منطقة الكبتل هل في قلب العاصمة واشنطن.

وسوف يتم تدشين رسمي لعمل المكتب في يوم 27 بحضور الأصدقاء الامريكان ومندوبي الجالية الجنوبية في امريكا. https://t.co/NNKAd1S7Hr — Ahmed Muthana (@AhmedMuthanaAli) March 9, 2018

وعن المكان والزمان أضاف القيادي الجنوبي ” سيتم افتتاح مقر المكتب المرخص في منطقة الكبتل هل في قلب العاصمة واشنطن، على أن يتم التدشين الرسمي في الـ27 من الشهر الجاري، بحضور الأصدقاء الأمريكان ومندوبي الجالية الجنوبية في أمريكا.”

وكانت بعثات من المجلس الانتقالي الجنوبي كثفت أنشطتها التحسيسية والتعريفية برسالة المجلس في دول الغرب، وخاصة في الولايات المتحدة وأوروبا، وفق مصادر يمنية.

ووفق موقع المجلس الرسمي، أعلن رئيس مكتب دائرة العلاقات الخارجية للمجلس الانتقالي الجنوبي، عبدالسلام قاسم مسعد، مكتب العلاقات الخارجية للمجلس الانتقالي الجنوبي قبل شهرين ونيف تدشين منسقيات المجلس الانتقالي على مستوى عموم أمريكا، وهذا يأتي مع الترتيبات الجارية في الجنوب بالداخل من أجل استكمال البنية الهيكلية للمجلس الانتقالي.

وأكد أن عملهم سيعكس بكل تأكيد أهداف الشعب الجنوبي، كما ستكون لهم لقاءات عديدة مع السلطات الأمريكية وخصوصًا مع وزارة الخارجية والكونغرس وصُناع القرار في مراكز البحوث والدراسات والمؤسسات الإعلامية والجامعات.