“المركزي الكويتي” يطالب بنوكه ببحث حجم انكشافها على “الموقوفين” في السعودية

طلب بنك الكويت المركزي، اليوم الخميس، من المصارف المحلية معلومات عن مدى انكشافها على السعوديين الموقوفين بتهم فساد في المملكة، وفقًا لما قالتهُ وسائل إعلام كويتية.

ونقلت وسائل إعلام محلية منها جريدة “الأنباء” المحلية، عن مصادر مصرفية، أن هذا الإجراء يقوم به المركزي ضمن الإجراءات الاحترازية في مثل هذه الحالات.

وسبق أن طلب المركزي الكويتي، من البنوك تحديد حجم انكشافها على قطر مع بداية “الأزمة” قبل أشهر.

وفي خطوة مماثلة أعلنها البنك المركزي الإماراتي، في وقت سابق من اليوم، إذ طلب من البنوك العاملة في الدولة “البحث فورًا”، عن مدى “انكشافها” على 19 سعوديًا تم توقيفهم بتهم فساد في المملكة.

والانكشاف الذي أصدر المركزي الإماراتي تعميمًا للبنوك بشأنه، يعني حساب إجمالي الودائع والتسهيلات أو أية أدوات مصرفية ذات قيمة بين البنوك من جهة، والموقوفين من جهة أخرى.

وفي سابقة لم يشهدها تاريخ السعودية، ألقت السلطات، السبت الماضي، القبض على 11 أميرًا و4 وزراء حاليين وعشرات سابقين ورجال أعمال، بتهم فساد، وتأتي توقيفات السعودية، ضمن حملة واسعة لمكافحة الفساد، شملت أمراء ووزراء حاليين وسابقين ورجال أعمال بارزين.