وزير خارجية قطر يبحث مع نظيره الكويتي “التطورات بالمنطقة”

بحث وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مع نظيره الكويتي، صباح خالد الحمد الصباح، اليوم الخميس، آخر التطورات في المنطقة، والعلاقات الثنائية بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء جمع “الصباح” و”آل ثاني” في العاصمة الكويتية، على هامش زيارة، غير معلنة المدة، يجريها الأخير للكويت، وفق وكالة الأنباء القطرية الرسمية.

وأفادت الوكالة، أن الاجتماع تناول العلاقات الثنائية بين قطر والكويت، وسبل تعزيزها وتطويرها، إضافة إلى آخر التطورات في المنطقة، دون مزيد من التفاصيل.

وشارك في الاجتماع: نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله، ومساعدا وزير الخارجية، أحمد الناصر الصباح، وضاري العجران، وعدد من المسؤولين الكويتيين، بحسب وكالة الأنباء الكويتية.

ويقود أمير الكويت، جهود وساطة لحل الأزمة المتواصلة، منذ 5 يونيو/حزيران الماضي، عندما قطعت كل من: السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها إجراءات عقابية، بدعوى “دعمها للإرهاب”.