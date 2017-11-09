عربية تعتدي بالضرب على زوجها في الكويت.. وترفض الإفصاح عن السبب

أقدمت زوجة من جنسية عربية في الكويت ومن مواليد 1972 على ضرب زوجها، وهو من مواليد 1966، معترفة في التحقيقات بفعلتها، ومبررة اعتداءها بأنه جاء بسبب سب وضرب زوجها لها.

وبحسب صحيفة “الأنباء” الكويتية، فقد ذكر مصدر أمني، أن وافدا يعمل في شركة خاصة تقدم إلى مخفر الشرطة بشكوى يتهم فيها زوجته، التي تعمل في وزارة الصحة، بالاعتداء عليه، مرفقا تقريرا طبيا يوثق كلامه.

وإثر استدعاء الزوجة، أقرت بذلك، وقالت إن زوجها اعتدى عليها بداية وضربها وسبها قبل أن تبادله الضرب، مطالبة أيضا بإثبات الاعتداء الذي وقع عليها، مرفقة تقريرا طبيا بدورها في ملف القضية.

وعندما استفسرت الشرطة من الزوجة عن سبب تبادل الضرب بينها والزوج، رفضت الإفصاح عن السبب مكتفية بالقول إنه “خلاف عائلي وخاص”.