مجهولون يعترضون دورية شرطة في الكويت ويهاجمونها بـ”ساطور”

أقدم 4 أشخاص في الكويت على اعتراض طريق دورية بعد أن اصطدموا بها عمدًا، ثم قام واحد منهم بقذف ساطور على رجال الأمن؛ ما تسبب في كسر زجاج سيارتهم أثناء محاولة مؤازرة قائد سيارة رباعية الدفع وتهريبه من الدوريات.

وكان رجال شرطة المرور يقومون بجولة في منطقة جابر، الأحمد عندما اشتبهوا بالسيارة التي كانت تتجول على نحو مريب، ثم لاذت بالفرار عندما اقتربوا منه وطلبوا من سائقها عبر مكبر الصوت التوقف، بحسب صحيفة “الرأي” الكويتية.

وأثناء مطاردة الدورية للهارب، اعترضت طريقهم سيارة يابانية يستقلها 4 أشخاص حاولت إعاقة رجال الشرطة عن اللحاق بالهارب، ثم اصطدمت بسيارة الشرطة عمدًا وقذف أحد الأشخاص الأربعة ساطورًا على زجاج سيارة الشرطة الجانبي الخلفي وتسبب في تحطيمه، ثم هربوا إلى وجهة غير معلومة.

وكشفت تحريات أولية أن صاحب السيارة الرباعية مواطن كويتي، في حين ما زال التحقيق جاريًا لمعرفة هوية الأشخاص الأربعة الباقين المتوارين عن الأنظار.