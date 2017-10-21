لماذا اختار برنامج “حساب المواطن” السعودي الأسر بدلًا من الأفراد لتلقي الدعم؟

يتسلّم ربّ كل أسرة في السعودية قيمة الدعم المخصصة له ضمن برنامج “حساب المواطن” عبر حسابه البنكي. وبحسب بيانات البرنامج ووثيقة برنامج التوازن المالي، سيكون رب كل أسرة ذكراً كان أم أنثى هو المستفيد الأساس الذي يتسلّم قيمة الدعم عبر حسابه البنكي.

وكان البرنامج قد اختار الأسر بدلاً من الأفراد لتلقي قيمة الدعم، وذلك لأن الأسرة تُعد الوحدة الاقتصادية الرئيسة في المجتمع السعودي.

ويُعرّف البرنامج الأسرة بأنها: مجموعة من الأفراد تربطهم صلة قرابة من الدرجة الأولى “زوج، زوجة، ابن، بنت” ويقطنون في مسكن واحد، كما يندرج تحتهم جميع الأبناء غير المتزوجين والبنات غير المتزوجات في حال كانوا يقطنون في نفس المسكن، ويمكن أن يكون رب الأسرة ذكراً أو أنثى بناءً على حالة الأسرة الاجتماعية.

ووفقًا لصحيفة “سبق” السعودية، تمثل الأسر السعودية الفئة الأساسية المستفيدة من قيمة الدعم المقدم عبر البرنامج، بالإضافة إلى الأفراد السعوديين غير المتزوجين الذين يعيشون بشكل مستقل عن أسرهم، وأسرة الأم السعودية المتزوجة من غير سعودي، وحاملي بطاقات التنقل، وكذلك الفئات المستفيدة من خدمات الضمان الاجتماعي المسجلة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وكشف توجيه رسمي من مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) إلى البنوك السعودية، عن قرب البدء بصرف المستحقات المالية للمسجلين في برنامج حساب المواطن الذي أطلقته المملكة قبل أشهر لتعويض المتضررين من ارتفاع مرتقب لأسعار الوقود وموارد الطاقة.

وكان وزير المالية السعودي محمد الجدعان صرح خلال شهر سبتمبر الفائت، أن تفاصيل “حساب المواطن”، ستُعلن خلال الأسابيع المقبلة.

وكان برنامج “حساب المواطن” أطلق تحديثات جديدة شملت أيقونات تتعلق بدراسة الاستحقاق، وحالة الدفعات المالية وأرقامها، إضافة إلى أيقونة خاصة بأعداد المستحقين المشمولين مع كل مواطن. وزادت هذه الأيقونات الجديدة من التكهنات بشأن قرب موعد الصرف للمستحقين خاصة بعد أنباء عن توجه لرفع أسعار البنزين.

وبدأ في السعودية، مطلع فبراير الجاري، التسجيل في برنامج الدعم النقدي “حساب المواطن”، لمواجهة الارتفاعات المرتقبة في أسعار الوقود والكهرباء والمياه، وحزمة من الضرائب والرسوم على السلع والخدمات.

وبحسب وثيقة برنامج التوازن المالي المعلنة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، توقعت الحكومة السعودية أن يتراوح الدعم النقدي للمواطنين بين 20 و25 مليار ريال (5.3 إلى 6.7 مليار دولار) خلال 2017، في حين سيصل ما بين 60 و70 مليار ريال (16 إلى 18.7 مليار دولار) في 2020.

وتنوي السعودية رفع أسعار الطاقة والمياه تدريجيًا، لتصل إلى المعدل العالمي في 2020، في حين ستعوّض المواطنين بدعم نقدي عبر ما يسمَّى ببرنامج حساب المواطن.

وتبحث السعودية خطة لخفض الدعم على البنزين والوقود في نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل على أقصى تقدير، حيث يسعى أكبر مصدر للنفط في العالم لتطبيق برنامج يرمي للحد من الإنفاق العام في أعقاب التراجع العالمي في الأسعار، وذكرت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية نقلًا عن مصدر مطلع، أن السعودية تعتزم رفع الأسعار بنسبة 80% لبنزين أوكتان 91 بمعدل 1.35 ريال للتر الواحد (0.36 سنت).