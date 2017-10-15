الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الكويت تبلغ 1.2 مليار دولار للسنة المالية الماضية

أعلنت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الكويتية أن حجم الإستثمارات الأجنبية المباشرة للكويت في العام المالي 2016 / 2017 سجلت 363.8 مليون دينار (1.2 مليار دولار).

ويبدأ العام المالي لدولة الكويت في أول نيسان/ أبريل، وينتهي في الـ 31 =من آذار/ مارس من العام التالي.

وذكرت الهيئة في تقريرها السنوي، الأحد، أن الاستثمارات تركزت في قطاعات النفط والغاز وإنشاء المستشفيات وتوليد الطاقة الكهربائية.

ولفت التقرير، إلى أن نسبة المشاريع الموافق عليها بلغت 90 %، بقيمة 329.3 مليون دينار (1.09 مليار دولار) استثمارات حصلت موافقة نهائية، إضافة إلى 34.5 مليون دينار (114.5 مليون دولار) قيد الدراسة.

وقالت الهيئة، إن إستراتيجيتها تستهدف جذب استثمارات سنوية بقيمة 4 مليارات دولار بحلول 2020.

ولطالما كانت الكويت سوقاً صعبة وغير جاذبة للمستثمرين الأجانب، إذ يصنفها البنك الدولي بالمرتبة 102 عالمياً من حيث سهولة ممارسة الأعمال، ضمن 190 دولة دخلت المؤشر في تقرير 2017.

ويعول الكويتيون على الشركات الأجنبية لضخ سيولة في السوق، وتوطين التكنولوجيا، لا أن يكون حضورها تجارياً لتسويق خدماتها.