الحوثيون يسعون للسيطرة على المناصب في شركة النفط اليمنية

عينت جماعة الحوثي اثنين من قادتها في مناصب إدارية عليا بشركة النفط اليمنية، في خطوات عملية للاستحواذ على موارد الشركة والسيطرة على وظائفها.

وأصدر القيادي الحوثي صالح الصماد رئيس ما يسمى “المجلس السياسي الأعلى”، قراراً اليوم الأربعاء، يقضي بتعيين عبد الوهاب محمد الجنيد مديرًا عامًا تنفيذيًا لشركة النفط اليمنية، وعدنان عبد الكرم النظاري نائبًا للمدير التنفيذي لذات الشركة.

ويأتي القرار الذي حصلت إرم نيوز على نسخة منه، في ظل خطوات تنفذها جماعة الحوثي للسيطرة على مفاصل المؤسسات الإيرادية والاستحواذ على الموارد المالية، و”تحويث” مؤسسات الدولة في المناطق الواقعة تحت سيطرتها.

وجاءت هذه القرارات بعد يوم واحد من إدانة قيادي في شركة النفط اليمنية – مدير فرع الشركة بالحديدة عبد الله الأحرق – بقضايا فساد عبر نيابة الأموال العامة، تتجاوز مليار و6 ملايين ريال يمني.