النفط يرتفع بفعل سوق أمريكية شحيحة وواردات صينية قوية

ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة مع تراجع إنتاج الخام ومخزوناته في الولايات المتحدة، مما ينبئ بشح في السوق.

وقال المتعاملون إن بيانات قوية لواردات النفط الصينية دعمت أسعار الخام أيضًا.

وقال المحللون إن الأسواق العالمية أصبحت متوازنة عمومًا بعد تخمة معروض دامت إلى سنوات، وذلك وسط خفض إنتاجي تقوده منظمة البلدان المصدّرة للبترول (أوبك).

وفي الساعة 0544 بتوقيت غرينتش سجّل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 50.93 دولار للبرميل مرتفعًا 33 سنتًا، بما يعادل 0.7 بالمئة، عن التسوية السابقة، وارتفع برنت 30 سنتًا أو 0.5 بالمئة إلى 56.55 دولار للبرميل.

وكانت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية قالت أمس الخميس إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة انخفضت 2.7 مليون برميل للأسبوع المنتهي في السادس من أكتوبر تشرين الأول إلى 462.22 مليون برميل.

وتراجع إنتاج الخام 81 ألف برميل يوميًا إلى 9.48 مليون برميل يوميًا.

ودُعّمت الأسعار أيضًا بواردات نفط صينية قوية بلغت في المتوسط 8.5 مليون برميل يوميًا بين يناير كانون الثاني وسبتمبر أيلول، وسجلت تسعة ملايين برميل يوميًا في سبتمبر أيلول مع تعزز مركز الصين كأكبر مستورد في العالم.

وقال “بنك ايه.ان.زد”: “واردات النفط الصينية ظلت قوية، بمعدل نمو 12.2 بالمئة منذ بداية السنة، وسيخفف ذلك المخاوف من طلب ضعيف في الصين.”