مصر تعلن عن خريطة استثمارية بالمليارات في شبه جزيرة سيناء

أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الاثنين، عن خريطة استثمارية بسيناء في إطار الاهتمام بالمنطقة المهددة بتمدد الجماعات الإرهابية.

ويأتي الإعلان عن المشروعات التنموية في محافظة جنوب سيناء ضمن مشروع تنمية شبه جزيرة سيناء والممول من عدد من الصناديق العربية.

وتتضمن المخططات الاستثمارية للمنطقة حتى عام 2030، إنشاء مركز دولي للمؤتمرات بشرم الشيخ، وإنشاء “مدينة شرم الاقتصادية” والتي تشمل مركز عالمي للخدمات اللوجيستية بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 50 مليار جنيه وتوفر نحو 75 ألف فرصة عمل مباشرة.

كما تتضمن المخططات الاستثمارية مشروع “مارينا يخوت” ومنتجعات سياحية بمنطقة “خليج القرش” ومشروع إنشاء مدينة طبية لوضع “شرم الشيخ” على خريطة السياحة العلاجية ومشروع مركز سياحي بيئي بمنطقة “رأس كنيسة” ومشروع إنشاء منتجع صحي سياحي بمنطقة “حمام فرعون” ومشروع عمل ممشى حضاري جديد بمنطقة “خليج نعمة”.

وقالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، إن هناك مشروعات أخرى بقيمة 947 مليون دولار تتمثل في إنشاء 7 تجمعات بدوية و7 تجمعات زراعية و”جامعة الطور” و5 محطات تحلية للمياه وتطوير طريق “عيون موسى – شرم الشيخ” وتطوير ميناء الصيد البحري بـ “الطور”.

وأضافت أن مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار وافق أخيرًا على إقامة منطقة حرة عامة بـ “نويبع” بمحافظة “جنوب سيناء” وإقامة منطقة استثمارية متخصصة في الأنشطة السياحية على مساحة 8000 فدان بامتداد مدينة “شرم الشيخ”.

وأوضحت أن الوزارة وضعت خطة لإنشاء منطقة حرة عامة في كل محافظة ضمن رؤية إستراتيجية لتعظيم دور المناطق الحرة في تحسين مناخ الاستثمار للبلاد حتى عام 2034، والتي تمكّن المستثمر من سهولة نقل وتصدير منتجاته من السلع والخدمات التي يقوم بإنتاجها في أي بقعة بشتى أنحاء البلاد في التوقيتات المحددة وبأقل مستوى من المخاطر.

وكانت الأحداث الأخيرة التي شهدتها المنطقة، قد جددت الحديث عن ضرورة تنمية سيناء كأحد مقومات الأمن القومي المصري.