فاو: مؤشر أسعار الغذاء يرتفع من أدنى مستوياته في 3 سنوات

ارتفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) لأسعار الغذاء العالمية، في مارس/آذار، من أدنى مستوياته في 3 سنوات مدفوعاً بارتفاع أسعار الزيوت النباتية واللحوم ومنتجات الألبان.

ونقلت "رويترز" عن المنظمة، أن مؤشرها للأسعار الذي يقيس التغيرات في أسعار السلع الغذائية الأولية الأكثر تداولاً عالمياً، سجل في المتوسط 118.3 نقطة في مارس ارتفاعا من مستوى معدل بلغ 117 نقطة في الشهر السابق.

وانخفضت أسعار المواد الغذائية عالميا بشدة من ذروة غير مسبوقة بلغتها في مارس 2022 مع بداية الحرب الروسية الأوكرانية المصدرة للمحاصيل.

وذكرت المنظمة أن أحدث قراءة شهرية للمؤشر انخفضت 7.7% على أساس سنوي.

وارتفعت أسعار الزيوت النباتية بأعلى وتيرة في مارس آذار بنحو 8.0% على أساس شهري.