مع اشتداد المخاطر الجيوسياسية.. أسعار النفط تواصل الارتفاع

وارتفع خاما برنت وغرب تكساس الوسيط 1.7 بالمئة في الجلسة السابقة إلى أعلى مستوياتهما منذ أكتوبر/ تشرين الأول.

وارتفعت الأسعار بعد أن هدد هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية على مصفاة روسية أخرى بتعطيل المزيد من قدرات التكرير في البلاد؛ ما أدى إلى الحد من إنتاج البنزين ووقود الديزل.

وبحسب رويترز، يشعر المستثمرون بالقلق أيضا من أن الانتقام الإيراني من إسرائيل بسبب الهجوم الذي وقع يوم الاثنين، وأدى إلى مقتل عسكريين كبار قد يؤدي إلى انقطاع الإمدادات في منطقة الإنتاج الرئيسة في الشرق الأوسط بعد توعد طهران بالانتقام.

التوترات الجيوسياسية

وقال يب جون رونغ، خبير إستراتيجية السوق في آي.جي "لا تزال التوترات الجيوسياسية تلقي بظلال من الغموض على الاضطرابات المحتملة في الإمدادات"، مضيفا أن أسعار النفط واصلت ارتفاعها إلى أعلى مستوى لها منذ خمسة أشهر، مع احتفاظ الاتجاه بالمنحى التصاعدي.

وفي تقليص للإمدادات أيضا، أظهرت وثيقة داخلية اطلعت عليها رويترز، أن شركة الطاقة الحكومية المكسيكية بيميكس طلبت من وحدتها التجارية إلغاء ما يصل إلى 436 ألف برميل يوميا من صادرات الخام هذا الشهر مع استعدادها لمعالجة النفط المحلي في مصفاة دوس بوكاس الجديدة.

وانخفضت مخزونات النفط الخام الأمريكية 2.3 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو ما يتجاوز توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بانخفاض قدره 1.5 مليون برميل.

ومن المقرر صدور بيانات الحكومة الأمريكية في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

لكن خمسة مصادر في أوبك+ قالت، إن من غير المرجح أن توصي لجنة وزارية تابعة للتكتل بأي تغييرات في سياسة إنتاج النفط في اجتماعها، اليوم الأربعاء.