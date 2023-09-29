بلومبيرغ: أسعار القمح تتجه لأطول سلسلة خسائر فصلية منذ 14 عاما

قالت وكالة "بلومبيرغ"، اليوم الجمعة، إن أسعار مادة القمح تتجه نحو تسجيل أسوأ سلسلة خسائر فصلية منذ 14 عامًا، لا سيما إذا أدى الحصاد الوفير في النصف الشمالي إلى تعويض النقص الناتج عن التوترات المستمرة في البحر الأسود بعد إنهاء اتفاق الحبوب.

ووفق الوكالة فقد "هبطت العقود المستقبلية في بورصة شيكاغو بنحو 11 % خلال الأشهر الثلاثة الماضية" فيما "تستعد للانخفاض الفصلي الرابع".

وأدت الإمدادات الوفيرة إلى تقييد أسعار القمح، رغم إنهاء روسيا لاتفاق الممر الآمن للحبوب في تموز/يوليو الماضي، الذي سمح لأوكرانيا بتصدير شحناتها.