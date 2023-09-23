تايمز: بولندا توقف توريد الأسلحة إلى أوكرانيا بسبب خلاف حول الحبوب
قالت صحيفة "تايمز" البريطانية إن العلاقة بين كييف ووارسو في أدنى مستوياتها مع تصاعد النزاع الدبلوماسي بين الجانبين بشأن الحبوب، الأمر الذي دفع بولندا إلى التوقف عن تسليح أوكرانيا والتركيز على تعزيز قوتها الدفاعية الخاصة.
وأشارت الصحيفة إلى أن إعلان بولندا، التوقف عن تسليح أوكرانيا أثار تساؤلات بشأن مدى استمرار الدعم الغربي القوي لكييف في خضم حربها مع روسيا المتواصلة للعام الثاني.
وذكرت الصحيفة أن بولندا تعد حليفا رئيسيا لأوكرانيا منذ اندلاع العملية العسكرية الروسية في شباط من العام الماضي، كما أنها واحدة من موردي الأسلحة الرئيسيين إلى كييف، وتستضيف مليون لاجئ أوكراني، تم دعمهم بأشكال مختلفة من المساعدات الحكومية.
ولفتت الصحيفة إلى أن العلاقات بين البلدين توترت خلال الأيام الأخيرة وسط الخلاف المتزايد بشأن قضية الحبوب، عازية تراجع الدعم البولندي لأوكرانيا إلى "الضغوط الانتخابية" الداخلية.
ومن المقرر أن تنطلق الانتخابات التشريعية في 15 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، فيما لم تجد الحكومة بدًا من الالتزام بحماية حقوق المزارعين لكسب تأييدهم في تلك الانتخابات.
يأتي كل ذلك وسط توقعات لعسكريين بأن يؤثر قرار عدم تزويد كييف بالأسلحة على مسار الحرب.
وبحسب الصحيفة، أرسلت بولندا أكثر من 300 دبابة من الحقبة السوفيتية و14 طائرة مقاتلة من طراز "ميغ 29" و100 ناقلة جند مدرعة إلى أوكرانيا.
كما زودت كييف بنحو 14 دبابة ألمانية الصنع من طراز "ليوبارد 2" وقاذفات صواريخ ومدافع وصواريخ "أرض جو" وعشرات المروحيات وأسلحة أخرى.
واستدعت بولندا الثلاثاء الماضي، سفير أوكرانيا بسبب تصريحات أدلى بها الرئيس فولوديمير زيلينسكي في الأمم المتحدة بعد أن مدّدت بولندا والمجر وسلوفاكيا الحظر على الحبوب الأوكرانية.
وأشارت الصحيفة إلى أن النزاع سيزيد من المخاوف في كييف من أن الدعَم الخارجي يبدو أكثر هشاشة، مبينة انه ورغم لقاء الرئيس زيلينسكي بقادة الكونغرس الأمريكي والرئيس بايدن في واشنطن، إلا أنه يوجد فصيل من الحزب الجمهوري يعارض بشكل متزايد أن تدفع أمريكا تكاليف المجهود الحربي في أوكرانيا.
من جهته أكد بيوتر مولر المتحدث باسم الحكومة البولندية، وجود صلة بين وقف نقل الأسلحة إلى كييف والنزاع على الحبوب، في إشارة إلى "سلسلة من التصريحات والإيماءات الدبلوماسية غير المقبولة على الإطلاق، على الجانب الأوكراني”.
وأثار زيلينسكي غضب السياسيين البولنديين يوم الأربعاء عندما قال أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك إن "البعض في أوروبا" يصنعون "فيلما مثيرا من الحبوب" و"يساعدون في تمهيد الطريق لممثل في موسكو".
وتشكل المنتجات الزراعية في أوكرانيا 12% من صادراتها. وبعد أن منعت روسيا التجارة عبر البحر الأسود، أصبحت كييف تعتمد بشكل متزايد على الطرق البرية عبر الاتحاد الأوروبي، ما سمح لها بالوصول إلى الأسواق في أفريقيا والشرق الأوسط.
إلا أن استمرار تدفق الحبوب إلى وسط أوروبا بات يهدد المزارعين الذين بدورهم اقاموا احتجاجات لان امدادات الحبوب الرخيصة من أوكرانيا أصبحت تهدد محاصيلهم.
يشار أن أغلبية ساحقة من البولنديين مؤيدة لأوكرانيا، حيث تبرع البولنديون بمبلغ 1.7 مليار جنيه إسترليني من أموالهم لقضية جيرانهم في الأشهر الستة الأولى من الحرب.
وكان الخطاب السياسي حول المهاجرين الأوكرانيين إيجابيًا إلى حد كبير، وفتح العديد من البولنديين منازلهم، لكن حكومة وارسو تسعى على نحو متزايد إلى صرف انتباه الناخبين عن عدد من الفضائح الداخلية بينما تستعد لإجراء الانتخابات الشهر المقبل.
من جانبه، قال مسؤول حكومي أمريكي في بروكسل إن واشنطن تتوقع أن تظل بولندا تحتفظ بدورها القيادي وأن تصريحات مورافيتسكي مجرد "رسائل" مرتبطة بالسياسة الداخلية.
المصدر : صحيفة "التايمز" البريطانية