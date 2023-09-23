تايمز: بولندا توقف توريد الأسلحة إلى أوكرانيا بسبب خلاف حول الحبوب

قالت صحيفة "تايمز" البريطانية إن العلاقة بين كييف ووارسو في أدنى مستوياتها مع تصاعد النزاع الدبلوماسي بين الجانبين بشأن الحبوب، الأمر الذي دفع بولندا إلى التوقف عن تسليح أوكرانيا والتركيز على تعزيز قوتها الدفاعية الخاصة.

وأشارت الصحيفة إلى أن إعلان بولندا، التوقف عن تسليح أوكرانيا أثار تساؤلات بشأن مدى استمرار الدعم الغربي القوي لكييف في خضم حربها مع روسيا المتواصلة للعام الثاني.

وذكرت الصحيفة أن بولندا تعد حليفا رئيسيا لأوكرانيا منذ اندلاع العملية العسكرية الروسية في شباط من العام الماضي، كما أنها واحدة من موردي الأسلحة الرئيسيين إلى كييف، وتستضيف مليون لاجئ أوكراني، تم دعمهم بأشكال مختلفة من المساعدات الحكومية.

ولفتت الصحيفة إلى أن العلاقات بين البلدين توترت خلال الأيام الأخيرة وسط الخلاف المتزايد بشأن قضية الحبوب، عازية تراجع الدعم البولندي لأوكرانيا إلى "الضغوط الانتخابية" الداخلية.

ومن المقرر أن تنطلق الانتخابات التشريعية في 15 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، فيما لم تجد الحكومة بدًا من الالتزام بحماية حقوق المزارعين لكسب تأييدهم في تلك الانتخابات.

يأتي كل ذلك وسط توقعات لعسكريين بأن يؤثر قرار عدم تزويد كييف بالأسلحة على مسار الحرب.