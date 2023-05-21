"ليسمعنا العالم بلغتنا".. أول مشروع لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها

لم تكن القمة العربية الـ 32 التي انعقدت، مؤخرًا، في جدة غرب السعودية منصبة على التطورات السياسة وتعزيز الاستقرار والنمو الاقتصادي فحسب، بل شغل جزءٌ كبيرٌ منها موضوعات تعزيز الهوية، والثقافة، واللغة العربية.

ونص البيان الختامي لقمة جدة على عدد من المبادرات الثقافية، أولها مبادرة تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، وهي مبادرة تعكس توجهًا عربيًا جديدًا، حيث قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان عنها: "نريد أن يسمعنا العالم بلغتنا لا أن نترجم أنفسنا لهم.. للمبادرة فوائد ثقافية واقتصادية وهي قوة ناعمة".

وحول المبادرة، أعلن مركز الخليج للأبحاث لـ"إرم نيوز" نيته لإطلاق أول مشروع عربي باسم "المعهد العربي لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها"، مؤكدًا بدء الاتصالات الرسمية مع مجلس التعاون الخليجي بغية تنفيذ المشروع على أرض الواقع في أقرب وقت.