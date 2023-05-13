"أنطونيو التلحمي.. رفيق تشي جيفارا".. كتاب عن مناضل فلسطيني

صدرت طبعة مترجمة إلى اللغة الإسبانية من كتاب "أنطونيو التلحمي.. رفيق تشي جيفارا" الصادرة عن "الآن ناشرون وموزعون" للأديب د. سميح مسعود.

الكتاب الذي صدر بدعم من عائلة المناضل أنطونيو التلحمي ممثلة بالدكتور أنطون مبارك؛ من ترجمة المستعرب الإسباني أنطونيو مارتينز كاسترو وهو حاصل على شهادة الدكتوراه في اللغة العربية، وترجم للعديد من الكتّاب العرب من بينهم أدونيس.

ويعرفنا د. سميح مسعود بأنموذج فريد لمناضل فلسطيني أسطوري، جمع بين النضال الوطني والنضال الأممي. إنها حكاية أنطونيو التلحمي المنحدر من أصول عربية فلسطينية من بيت لحم، صاحب التاريخ النضالي الحافل في وطنه فلسطين إلى جانب عبدالقادر الحسيني، وكان ضمن النواة الأولى للثورة الكوبية مرافقًا كاسترو وجيفارا على متن القارب (غرانما) من المكسيك إلى كوبا، والذي ظل مؤمنًا بالنضال الثوري.