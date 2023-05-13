"أنطونيو التلحمي.. رفيق تشي جيفارا".. كتاب عن مناضل فلسطيني
صدرت طبعة مترجمة إلى اللغة الإسبانية من كتاب "أنطونيو التلحمي.. رفيق تشي جيفارا" الصادرة عن "الآن ناشرون وموزعون" للأديب د. سميح مسعود.
الكتاب الذي صدر بدعم من عائلة المناضل أنطونيو التلحمي ممثلة بالدكتور أنطون مبارك؛ من ترجمة المستعرب الإسباني أنطونيو مارتينز كاسترو وهو حاصل على شهادة الدكتوراه في اللغة العربية، وترجم للعديد من الكتّاب العرب من بينهم أدونيس.
ويعرفنا د. سميح مسعود بأنموذج فريد لمناضل فلسطيني أسطوري، جمع بين النضال الوطني والنضال الأممي. إنها حكاية أنطونيو التلحمي المنحدر من أصول عربية فلسطينية من بيت لحم، صاحب التاريخ النضالي الحافل في وطنه فلسطين إلى جانب عبدالقادر الحسيني، وكان ضمن النواة الأولى للثورة الكوبية مرافقًا كاسترو وجيفارا على متن القارب (غرانما) من المكسيك إلى كوبا، والذي ظل مؤمنًا بالنضال الثوري.
ويسرد المؤلف قصة لقائه مصادفة مع "أنطونيو التلحمي" الذي كان جاء لزيارة قريب له في الكويت.
و"التلحمي" هو الاسم الذي منحه إياه المؤلف كرمزية للمكان الذي وُلد فيه، ويتحدث عن اللقاء الذي تم بينهما في ذلك الوقت الذي سجل فيه تلك الحوارات في 15 شريطًا، وبعد البدء بتفريغ الأشرطة توفي "التلحمي" ودفن في الكويت، فتوقف التفريغ لأسباب خارجة عن إرادته، ليعود إليها بعد سنوات ويقوم بتفريغها، كما رواها التلحمي.
وقصة أنطونيو التلحمي، الذي عُرف أيضًا باسم "أنطونيو الكولومبي"، تبدأ من سفر جده سليم داوود من بيت لحم إلى أمريكا طلبًا للرزق في ثلاثينيات القرن التاسع عشر، إلا أن الباخرة "مس ليديا" توقفت في بنما، وقيل للفقراء من المسافرين إن هذه هي أمريكا.
وبدأت حياة جد أنطونيو من هناك، من بنما الذي اكتشف بعد أيام عدة أن بنما جزءٌ من دولة فيدرالية تسمى الولايات المتحدة الكولومبية. فاستقر جده هناك، وعمل بجهد كبير للحفاظ على حياته وحياة أبنائه.