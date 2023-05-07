الشاعر الفلسطيني مهيب البرغوثي: معظم المثقفين موظفون لدى السلطة ولا يحق لهم الانتقاد

في هذا اللقاء مع البرغوثي، نستعرض حالة النضال الثقافي في بلد يعاني من ظلم الاحتلال منذ عقود:

يد يتيمة آخر إصداراتك الأدبية وفيه تعاين اليومي والمهمش، إلى أي حد يتماهى الكاتب الفلسطيني مع اليومي في هذا الزمن الموحش والاحتلال؟

- الكتابة والعمل الفني إن كان موسيقى أو مسرحا أو لوحة أو الحياة نفسها هي جزء من النضال اليومي الذي يحاول الكاتب والفنان أن يشارك بشكل أو آخر أبناء وطنه في نضالهم ضد الاحتلال.