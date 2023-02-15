مسلسل "معاوية" يعيد الجدل إلى أوَّله بعد تغريدة "الصدر"

مسلسل "معاوية" يعيد الجدل إلى أوَّله بعد تغريدة "الصدر"
دائماً ما يصاحب الأعمال الدرامية التاريخية التي تتناول شخصيات إسلامية جدلٌ كبير، انطلاقاً من أنه لا اتفاق على تفاصيل التاريخ، ولا مرجعيات واحدة، بل ثمة قراءات مختلفة سواء للأحداث أو للشخصيات، وإن تبنّى أي عمل درامي إحداها، فإن ذلك سيخلق جهات معارضة لذاك التوجه، هذا بشكل عام، فكيف إن كان المسلسل يدور حول شخصية معاوية بن أبي سفيان الخلافية أساساً؟.
منذ الإعلان عن بدء تصوير مسلسل "معاوية" الذي كتب السيناريو الخاص به الصحفي خالد صلاح، ويخرجه طارق العريان في أول تجاربه الدرامية، بدأت المعارك على وسائل التواصل الاجتماعي بين مناصر ومعارض للفكرة من أساسها، لاسيما أن الصحابي معاوية من أكثر الشخصيات الإسلامية التي اختلفت حولها المواقف وقامت حول شخصيته مناظرات فكرية طاحنة، طرف غالى في حبه والانتصار له، وآخر غالى في بغضه والتحذير منه حتى وصل إلى تكفيره.
وعادت المعارك بعدما طالب زعيم التيار الصدري العراقي مقتدى الصدر قناة MBC بالتراجع عن بث مسلسل معاوية بن أبي سفيان، وذلك ضمن تغريدة له أمس غزت تويتر وغيره من منصات التواصل الاجتماعي.
وجاء في مطالبته: "أرى من الأجدر والأفضل بل المتعين، أن تتراجع قناة الـ(أم بي سي) عن بث مسلسل درامي بخصوص (معاوية)، فهو رأس الفتنة الطائفية وأوّل من سنّ سبّ الصحابة وأوّل من خرج عن إمام زمانه وشقّ صفّ الوحدة الإسلاميّة، وأوّل من قتل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم".
واعتبر الصدر أنّ "بثّ هذه المسلسلات مخالف للسياسات الجديدة المعتدلة التي انتهجتها المملكة العربية السعودية الشقيقة"، وختم تغريدته بالقول: " لا داعي لجرح مشاعر إخوتكم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. وإني لكم من الناصحين".
يذكر أن العمل الدرامي يضمن كوكبة من الفنانين العرب، إذ يجسد شخصية معاوية بن أبي سفيان الفنان السوري لجين إسماعيل، بعد اعتذار الفنان الفلسطيني علي سليمان عن تقديمها، بينما تشارك كل من الفنانات أسماء جلال، وعائشة بن أحمد وجميلة الشيحة في شخصيات زوجات معاوية. ويجسد الفنان الأردني إياد نصار شخصية علي بن أبي طالب، وتجسد الفنانة سهير بن عمارة شخصية هند بنت عتبة والدة معاوية.
ويتم تصوير المسلسل في استديوهات "كارتاغو فيلم" بمدينة الحمامات في تونس، إلى جانب بعض المشاهد في شمال تونس وجنوبها في مدن مثل المهدية والمنستير والنفيضة.
وتدور الأحداث حول شخصية الصحابي معاوية بن أبي سفيان، وفترة الفتنة الكبرى والصراعات حول تولي الخلافة بعد عثمان بن عفان، ثم تولي علي بن أبي طالب الحكم، ثم تولي الحسن وتنازله عن الحكم، ثم تولي معاوية ويزيد، كما يتطرق أيضاً إلى مقتل الحسين في كربلاء، وأحداث معركتي الجمل وصفين.
ويبقى الحكم الأخير بعد مشاهدة العمل، إذ إن نجاح المسلسلات التاريخية يتعلق ليس فقط بالشخصية المحورية، وإنما بمقاربة الفترة الزمنية وأفكار الشخصيات التاريخية ومواقفهم.