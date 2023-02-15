مسلسل "معاوية" يعيد الجدل إلى أوَّله بعد تغريدة "الصدر"

دائماً ما يصاحب الأعمال الدرامية التاريخية التي تتناول شخصيات إسلامية جدلٌ كبير، انطلاقاً من أنه لا اتفاق على تفاصيل التاريخ، ولا مرجعيات واحدة، بل ثمة قراءات مختلفة سواء للأحداث أو للشخصيات، وإن تبنّى أي عمل درامي إحداها، فإن ذلك سيخلق جهات معارضة لذاك التوجه، هذا بشكل عام، فكيف إن كان المسلسل يدور حول شخصية معاوية بن أبي سفيان الخلافية أساساً؟.

منذ الإعلان عن بدء تصوير مسلسل "معاوية" الذي كتب السيناريو الخاص به الصحفي خالد صلاح، ويخرجه طارق العريان في أول تجاربه الدرامية، بدأت المعارك على وسائل التواصل الاجتماعي بين مناصر ومعارض للفكرة من أساسها، لاسيما أن الصحابي معاوية من أكثر الشخصيات الإسلامية التي اختلفت حولها المواقف وقامت حول شخصيته مناظرات فكرية طاحنة، طرف غالى في حبه والانتصار له، وآخر غالى في بغضه والتحذير منه حتى وصل إلى تكفيره.