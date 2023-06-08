نوري الجرّاح ينال "ماكس جاكوب" عن الشعر المترجم في فرنسا
عن كتابه "ابتسامة النائم"، تسلّم الشاعر السوري نوري الجرّاح "جائزة ماكس جاكوب عن فئة الشعر المترجم" لعام 2023، وهي إحدى أرفع الجوائز التي تمنح في فرنسا منذ عام 1951 عن الأعمال الشعرية الفرنسية أو الأدبية.
ويضم كتاب الشاعر السوري "ابتسامة النائم" مُختارات من شعره، ترجمها إلى اللغة الفرنسيّة أنطوان جوكي.
وقال الجرّاح، في كلمة ألقاها خلال حفل نُظم في العاصمة الفرنسية باريس، في أعقاب تسلمه الجائزة: "قد نتفق أو نختلف في صنيع الشاعر وتعريف الشعر، لكننا أبداً لن نختلف في حقيقة أن الشعر هو الحب".
وأضاف في كلمته: "الشعراء يبتكرون الشعر لصيانة العالم من الشر وتوسيع الأفق .. وتلك هي المقاومة بالكلمات، التي قال إنها صدقته أكثر مما صدق نفسه".
وأوضح الجراح أنه خصص شعره للكتابة عن نفسه وعن "آلام السوريين المتروكين لقدرهم الدموي"، على حد وصفه.
وجاء في كلمة الجرّاح: "قصيدتي مدينة أصوات في عالم تهدّمت مدنه. وهي مدينتهم المجازية ومدينة جميع المنفيين. عندما تنسج القصيدة الشال للمرأة والوسادة للطفل والكرسي للشيخ عند باب البيت، عندما ترمي القصيدة فتات الخبز للطائر، وتبني المحطة للقطار الذي سيصل غداً بالعائد من الغياب. عندما يرتب الشعر الأشياء اليومية الصغيرة بكلمات لم تسمع من قبل، عندما يصنع الشعر الدهشة وعندما يوخز الضمير ويوقظ الحواس ويلهب الخيال؛ إنما هو يصنع المعنى الذي من أجله ذهب الشجعان إلى الموت دفاعاً عن الحياة، ولأجل فكرة أو موقف".
وتُنسب جائزة "ماكس جاكوب" إلى الشاعر الفرنسي ماكس جاكوب (1876 - 1944)، وقد تم دعمها منذ إنشائها وحتى عام2021 من قِبل مؤسسة "فلورنسا جولد".