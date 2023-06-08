نوري الجرّاح ينال "ماكس جاكوب" عن الشعر المترجم في فرنسا

عن كتابه "ابتسامة النائم"، تسلّم الشاعر السوري نوري الجرّاح "جائزة ماكس جاكوب عن فئة الشعر المترجم" لعام 2023، وهي إحدى أرفع الجوائز التي تمنح في فرنسا منذ عام 1951 عن الأعمال الشعرية الفرنسية أو الأدبية.

ويضم كتاب الشاعر السوري "ابتسامة النائم" مُختارات من شعره، ترجمها إلى اللغة الفرنسيّة أنطوان جوكي.

وقال الجرّاح، في كلمة ألقاها خلال حفل نُظم في العاصمة الفرنسية باريس، في أعقاب تسلمه الجائزة: "قد نتفق أو نختلف في صنيع الشاعر وتعريف الشعر، لكننا أبداً لن نختلف في حقيقة أن الشعر هو الحب".

وأضاف في كلمته: "الشعراء يبتكرون الشعر لصيانة العالم من الشر وتوسيع الأفق .. وتلك هي المقاومة بالكلمات، التي قال إنها صدقته أكثر مما صدق نفسه".