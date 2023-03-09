الكاتب العراقي أزهر جرجيس: أكتب عن الهمّ الإنساني دون استغراق بالتفاصيل

وصلت رواية "حجر السعادة" للكاتب العراقي أزهر جرجيس إلى القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية البوكر، والتي اختار فيها الكاتب أن يسلط الضوء على قضية التنمر كمرض اجتماعي مستشرٍ له تداعيات وخيمة.

ويشير أزهر جرجيس، في حواره مع "إرم نيوز"، إلى أن الهم الإنساني يدفعه للكتابة دون الاستغراق في التفاصيل، وهو ما جعله يتطرق إلى قضية التنمر التي تسبب شرخًا نفسيًا للمتضرر يصعب رتقه".

وأزهر جرجيس كاتب وروائي عراقي صدر له عدة أعمال منها "فوق بلاد السواد"، و"صانع الحلوى"، و"النوم في حقل الكرز" و"حجر السعادة".