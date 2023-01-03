الروائي سعد القرش: "لا يصح للمؤلف الدفاع عن كتابه لأنه لم يعد يخصه"

و"يحق للقارئ أن يقول ما يشاء في العمل الأدبي الذي يصبح ملكا له"، بحسب القرش الذي يؤكد أنه "لا يصح للمؤلف أن يدافع عن كتابه، لأنه لم يعد يخصه. فما بالك بالناقد؟".

ويضيف: "يستطيع الكاتب أن يتحرر من زمانه ومكانه بالكتابة عن بلد لم يزره، كافكا مثلًا كتب رواية «أمريكا». كما يستطيع الكاتب التحرر من زمنه، والذهاب بعيدًا وعميقًا في تاريخ الشعوب وتاريخ الأفراد المؤثرين. فعلها الكاتب الهندي "بيرومبادافام سري دهاران" في رواية أحبها كثيرًا، عنوانها «مثل ترنيمة.. قناع هندي لحياة دستويفسكي». عمل شجيّ يحنو على الروائي الروسي العظيم".

وبحسب الكاتب سعد القرش، "يُفترض أن تكون الرواية رواية أولًا، ثم نبحث عن جمالياتها في التفاصيل الخاصة بالزمن، وبغير الزمن".

وبشأن بناء الأعمال الأدبية على بعضها البعض، يشرح القرش: "أستطيع الإجابة، كقارئ، بأن هناك أعمالًا يمكن أن تكون لها جذور في أعمال أخرى، حتى لو لم يقرأ اللاحق أعمال السابقين. بعضهم ربط بين «الطريق» لنجيب محفوظ و«ساعي البريد يطرق الباب مرتين» لجيمس كين، لمجرد أن كلتيهما رواية طريق، وترتكب فيها جريمة قتل للعجوز زوج المرأة الشابة".