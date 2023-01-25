الكاتب الإماراتي جمعة الليم: إحياء التراث مهمة كل مثقف

يحرص الكاتب الإماراتي جمعة الليم على الغوص في تفاصيل البيئة الإماراتية برواياته ليعكس روح التراث والأصالة في بلاده، فـ"المثقف ابن مكانه وزمانه وبيئته بالأساس"، كما يرى.

ويكشف جمعة الليم، في حوار مع "إرم نيوز"، عن عشقه لعالم الرواية فهي الأقرب للقارئ في تقديره؛ لأنها تدفع للتأمل والاسترخاء، مؤكدا محاولته الاقتراب من النفس البشرية قدر الإمكان في أعماله الأدبية عبر سبر تفاصيل الحكاية والشخصيات واللعب على البُعد النفسي.

ولجمعة الليم عدة إصدارات، منها "زرب الدبش"، و"جراح الياسمين"، و"بين عقل وقلب"، و"الضائعة".