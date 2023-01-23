دينمو الثقافة السورية.. رحيل الأديب رفعت عطفة

بعد صراع مع المرض، غادرنا، اليوم الإثنين، الأديب والمترجم السوري رفعت عطفة عن ستة وسبعين عاماً قضاها في خدمة الثقافة، إذ لعب على مدار عشرات السنوات دوراً مهماً في الحراك الثقافي السوري.

وتميز الراحل في إدارة المركز الثقافي في مدينته مصياف، جنوب غرب محافظة حماه، بين عامي 1987 و2004، ليتم إيفاده بعد ذلك إلى إسبانيا من قبل وزارة التعليم والتربية سابقاً لتأسيس المركز الثقافي السوري هناك، إلى جانب حصوله على منحة لدراسة الأدب الإسباني من عام 1968 وحتى 1974 حيث حصل على الماجستير.

عطفة المولود في مصياف عام 1947 ودرس الابتدائية والإعدادية والثانوية فيها، يعتبره الكثيرون علامة فارقة في الثقافة السورية، و"دينمو" خارقا لها، لأنه استطاع أن يعمل بطريقة مغايرة، وبوعي عالٍ لما تعنيه الإدارة الثقافية، إذ جذب إليه المقصيين والمهمشين وفتح الأبواب أمام الأصوات الجديدة، التي لم يكن ليعرفها أحد لولا تبنيه لها.