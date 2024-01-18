مسرحية "برضاك"... رقصات جسد تعالج أزمة التشدد الفكري

عرض المسرح الوطني التونسي آخر إنتاجاته، مسرحية "برضاك" التي تمثل مزيجًا من الفن المسرحي والأوبرالي ومن السيرك المسرحي، حيث بدت فيه الأولوية المطلقة للغة الجسد، لكنه لا يخلو من طرح فكري عميق لمسألة التشدد.

وتنطلق المسرحية على إيقاع أوبرالي، بأداء عذب للفنانة أميرة الوبيري لمقاطع من الأوبرا باللغة الإيطالية وهي تتنقّل بين مقاعد الجمهور ليلامس صوتها القوي الجمهور، ويهيّئه لعرض مليء بالحركة.

وعلى خشبة المسرح، يبدأ الفنان الكوريغرافي قيس بولعراس برسم لوحات من السيرك المسرحي على أرجوحة معلقة في شكل دائرة تشير إلى البنية الدائرية، التي تدور في فلكها فصول السنة ومراحل الحياة.

ويبدو هذا العمل مغرقًا في الرمزية من حيث سيرورة أحداثه، وإطاره الزماني والمكاني، ففي مكان غير معلوم وفي زمن غير محدد تظهر على خشبة المسرح 4 شخصيات تلتحف البياض، وتبدأ حركة تتراوح بين الاهتزاز والانتفاض في محاكاة للانبعاث وبدء الحياة، وشيئًا فشيئًا تتخلص هذه الشخصيات من أغلالها، أو ما يمكن اعتبارها "أكفانها" وتنتصب واقفة على خشبة المسرح منتصبة الأجساد عارية الأرواح، وتبدأ من ثمة رحلة البحث عن الذات المجرّدة.

وترافق هذه الرحلة عدة تساؤلات بشأن هذا الإنسان الذي يولد حرًا وينشأ في بيئة تدعوه إلى أن يكون حرًا في تفكيره، وبناء علاقاته مع محيطه، لكنه يجنح نحو العنف والتطرف الديني أو السياسي.