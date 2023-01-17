غنام غنام: المسرح اليوم مناضل بوعي ودون استسهال

مسرحية "سأموت في المنفى" هي آخر أعمالك.. لماذا لم تقدم عملًا مسرحيًا جديدًا بعدها؟ ولماذا اخترت أداء المونودراما أو ما يُعرف بمسرح الممثل الواحد؟

"سأموت في المنفى – بدل فاقد" هي العمل قبل الأخير لي، فقد بدأت، في أكتوبر الماضي، بتقديم عملي الجديد "بأم عيني 1948" وهو الذي نوهت اللجنة به عند منحي جائزة الفنون ضمن جوائز دولة فلسطين.

والعمل الجديد هو استكمال لذات النهج الفني والفكري الذي حملته "سأموت في المنفى"، بل إن الأحداث (الحقيقية) التي بنيت عليها العمل بدأت مع بداية عروض سأموت في المنفى، العام 2017، في فلسطين، حيث قمت بمساعدة بعض الأصدقاء بالدخول (تهريب) للأرض المحتلة، منذ العام 1948، والتي تحت سيطرة الاحتلال.

بالتالي، قدمت في العمل الجديد شواهد من الأرض المحتلة وأهلها تثبت بأن الاحتلال وبعد 70 عامًا ما زال غير قادر على تغيير ضمير الناس ولغة الأرض، ويتلقى كل يوم هزائم صغرى يحققها الفلسطينيون، وهذه ليست أضغاث أحلام بل شواهد واقعية.

وكل عمل مسرحي يفرض معالجة فنية، و"سأموت في المنفى" تطلّب مني أن أصوغه كعمل مونودراما أو "الممثل الواحد"، لأنني ما زلت غير واثق من مفهوم المونودراما، وإذا ما كان عملي ضمن هذا التصنيف، وما يهمني أنه عرض مسرحي يؤديه فنان واحد.

لذا، فالخيار فني دون تردد، ولكن الشيء الذي لا بد من معرفته، أنني اخترت نفسي ممثلًا منطلقًا من أن النص مُسْتَلٌ من السجل العائلي والشخصي لغنام غنام، وهو الأمر الذي فرض عليَّ أن ألعبه بنفسي.