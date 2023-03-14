"رحل النهار" يفتتح الدورة 32 لأيام الشارقة المسرحية

انطلقت الدورة الثانية والثلاثون لأيام الشارقة المسرحية الاثنين بعرض (رحل النهار) للمخرج محمد العامري الفائز بجائزة أفضل عمل مسرحي عربي عام 2022.

وكرم حاكم الشارقة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي في الافتتاح الممثل البحريني محمد ياسين بجائزة الشارقة للإبداع المسرحي العربي كما كرم من المحليين الفنان الإماراتي عادل بن سفيان.

تتنافس على جوائز أيام الشارقة المسرحية ثمانية عروض محلية كما يشمل البرنامج الممتد حتى 20 مارس آذار ثلاثة عروض على الهامش لجمعية دبا الفجيرة للثقافة والفنون والمسرح، ومسرح دبي الأهلي، ومسرح رأس الخيمة.