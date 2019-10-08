مفاجآت على المسرح للمرة الأولى في ”موسم الرياض“

كشف رئيس هيئة الترفيه السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، عن فعاليات ”موسم الرياض“، الذي يُعد الحدث الأضخم في تاريخ العاصمة السعودية.

وتضمن جدول الفعاليات مفاجأة بظهور الفنان المصري أحمد عز، لأول مرة على المسرح، حيث يتم عرض مسرحية ”علاء الدين والعفريت“، التي تشاركه فيها النجمة روبي، كما تشكل هذه المسرحية عودة قوية للنجم المصري محمد سعد، بعد غياب عن العروض المسرحية.

وسيتم عرض المسرحية على المسرح العربي بمدينة الرياض، وتستمر على مدار 4 أيام من 12 وحتى 15 كانون الأول/ديسمبر المقبل.

من جهة أخرى، يُعيد ”موسم الرياض“ الفنان المصري أحمد مكي لتقديم شخصية ”حزلقوم“ مجددًا، وذلك من خلال مسرحية ”حزلقوم“، التي يستقبلها المسرح العربي بالرياض على مدار 4 أيام من يوم 27 إلى 30 تشرين ثاني/نوفمبر المقبل.

وستعرض فرقة مسرح مصر التي يرأسها الفنان المصري أشرف عبد الباقي عروضًا لمسرحية ”جريمة في المعادي“ من 24 وحتى 26 تشرين الأول/أكتوبرالجاري، كما يشارك الفنان يحيى الفخراني بمسرحية ”الملك لير“ ومحمد هنيدي بعرض ”3 أيام في الساحل“.

فيما يشارك نجوم الكوميديا بالخليج في المسرحية الاجتماعية الكوميدية ”وش أخبارك“ وذلك من 20 وحتى 23 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، والعرض الآخر بعنوان ”ليلة زَفتّه“ ويتم عرضه من 30 أكتوبر وحتى 2 نوفمبر.

يذكر أن موسم الرياض من أبرز المواسم التي شهدتها السعودية والتي تهدف إلى تعزيز السياحة في البلاد عبر إطلاق فعاليات متنوعة المحتوى، ويتم تنظيم ”موسم الرياض“ من 11 أكتوبر الجاري وحتى 15 ديسمبر المقبل، في 12 منطقة ترفيهية مختلفة، على مدار 70 يومًا متواصلًا.