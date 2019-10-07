ليونيل ميسي قد يشارك في ”سوبر كلاسيكو“ أمام البرازيل في موسم الرياض

بات في حكم المؤكد مشاركة النجم ليونيل ميسي قائد الأرجنتين في مباراة سوبر كلاسيكو أمام البرازيل على هامش ”موسم الرياض“ الشهر المقبل.

وينتهي إيقاف قائد برشلونة الدولي في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل ما يعني أنه سيكون حاضرًا لقيادة منتخب بلاده في مواجهة البرازيل في العاصمة السعودية يوم 15 الشهر المقبل ضمن ”موسم الرياض“.

وتنتظر الجماهير مشاركة نجوم منتخبي الأرجنتين والبرازيل، على رأسهم نيمار وفيليب كوتينيو وباولو ديبالا وبالطبع القائد ميسي.

واستضافت المملكة العربية السعودية منافسات الدورة الرباعية الدولية في الفترة بين 11 إلى 16 أكتوبر من العام الماضي، تحت شعار ”سوبر كلاسيكو“، بمشاركة 4 منتخبات هي، البرازيل والأرجنتين والعراق، بجانب المنتخب السعودي.

وكتب ميسي هداف برشلونة التاريخي سطرًا جديدًا في تاريخ النادي الكتالوني بهدفه في مرمى إشبيلية يوم الأحد بعدما أصبح أول لاعب يسجل في 16 موسمًا متتاليًا في الدوري الإسباني خلال القرن الحالي.

وقالت شركة ”أوبتا“ للأرقام الإحصائية الخاصة بالليغا إن ميسي بات أول لاعب في تاريخ برشلونة يسجل في 16 موسمًا متتاليًا في المسابقة.

وأحرز ميسي البالغ من العمر 32 عامًا أول أهدافه هذا الموسم عندما أرسل تسديدة من ركلة حرة رائعة في مرمى حارس إشبيلية ليسجل الهدف الرابع للنادي الكتالوني في فوزه الكبير.

وصعد برشلونة للمركز الثاني في الليغا برصيد 16 نقطة متأخرًا بفارق نقطتين عن غريمه التقليدي ريال مدريد المتصدر بعد 8 مباريات في المسابقة.

صيام ميسي عن الأهداف

كما أن هذا الهدف هو رقم 100 لميسي من خارج منطقة الجزاء مع برشلونة في كافة المسابقات بينها 43 هدفًا من ركلة حرة مباشرة.

وعانى قائد الأرجنتين من حدث نادر في مسيرته الاحترافية، حيث أكمل 133 يومًا من الصيام عن هز شباك منافسيه مع العملاق الكتالوني قبل هدفه في مرمى إشبيلية.

وعانى ميسي من إصابة في فترة الإعداد للموسم الحالي، وغاب عن انطلاقة الليغا مع برشلونة، لذا ظل بعيدًا عن تسجيل الأهداف، وكانت المباراة الوحيدة التي أكملها هي الأخيرة لفريقه خلال الفوز 2/1 على إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا، بعدما تكفل لويس سواريز بتسجيل الثنائية.

وكان آخر هدف لميسي مع برشلونة في نهائي كأس الملك بالموسم الماضي، عندما خسروا أمام فالنسيا بتاريخ 25 مايو/أيار الماضي، أما آخر هدف رسمي له بشكل عام، فكان يوم 20 يونيو/حزيران مع الأرجنتين في مرمى باراغواي في دور المجموعات بكوبا أمريكا.

إيقاف دولي

ولا يزال ميسي موقوفًا على الصعيد الدولي لمدة 3 أشهر بعد طرده في مباراة المركز الثالث في كأس كوبا أمريكا في يوليو/تموز الماضي.

وانتقد ميسي اتحاد أمريكا الجنوبية واتهمه بمجاملة البرازيل التي استضافت البطولة وفازت بلقبها بعد انتصارها على الأرجنتين في قبل النهائي ثم هزيمة بيرو في المباراة النهائية ما استدعى الاتحاد لإيقافه لمدة 3 أشهر.

وتفوق الأرجنتيني ميسي على الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول والبرتغالي كريستيانو رونالدو الفائز بجائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) 5 مرات ليحرز الجائزة للمرة السادسة في رقم قياسي خلال حفل أقيم في مدينة ميلانو الإيطالية الشهر الماضي.

وفاز ميسي، المتوج بلقب دوري الدرجة الأولى الإسباني والحذاء الذهبي لأفضل هداف في أوروبا بعدما سجل 54 هدفًا في 58 مباراة في كافة المسابقات الموسم الماضي، بالجائزة آخر مرة عام 2015.

ورغم ذلك لم يتذوق ميسي طعم النجاح مع منتخب بلاده الذي خسر أمام البرازيل في قبل نهائي كأس كوبا أمريكا العام الحالي.

اعتزال ياسر القحطاني

وكشفت تقارير صحفية مطلعة أن حفل اعتزال لاعب الهلال السابق ياسر القحطاني قد تقرر إقامته خلال شهر ديسمبر المقبل 2019، ضمن فعاليات مهرجان ”موسم الرياض“.

وبحسب ما نقلت صحيفة ”سبق“ السعودية فإن الهلال سيواجه برشلونة الإسباني في وداعية القحطاني، على أرض ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.

الجدير ذكره أن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، قد وعد القحطاني بإقامة حفل اعتزال يليق بتاريخ ”القناص“ وذلك في أول ظهور لتركي آل الشيخ، بعد ترؤسه لهيئة الترفيه.

وكان ياسر القحطاني قد انتقل للهلال قادمًا من القادسية، حيث حقق مع الهلال عددًا من البطولات المحلية والخارجية، كما حقق لقب أفضل لاعب في آسيا العام 2007.