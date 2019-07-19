تعديلات على اللجنة الفنية في هيئة الترفيه السعودية برئاسة آل الشيخ

أجرى تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، تعديلات جديدة على اللجنة الفنية في الهيئة، والتي ستكون برئاسته.

وتم تعيين سالم الهندي، نائبًا للجنة وذلك بشكل مستقل عن عمله كمدير تنفيذي في شركة ”روتانا“.

وأوضح تركي آل الشيخ، في بيان نشره عبر حسابه على موقع ”تويتر“، وصفه بالقرار المهم، أن ”اللجنة ستضم في مجلسها 5 أعضاء هم: زكي حسنين، ومحمد زكي حسنين، وعبدالله مخارش، وزياد حمزة، ونواف البناي“.

وكشف البيان أن ”الهدف من التعديلات التي أُجريت على اللجنة، هو إعادة تنظيم آلية ترخيص الحفلات الفنية، وأوقاتها وأسعار تذاكر حضورها في كل مناطق المملكة إضافة إلى تنظيم سوق الحفلات الداخلية“.

قرار مهم ! pic.twitter.com/88j36ICG8V — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) July 18, 2019

وأكد البيان أن ”الهدف العام من قرار تعديل اللجنة هو تحسين البيئة الحاضنة للحفلات وتطويرها والحد من تضخيم الأسعار، إضافة إلى التأكد من كونها مناسبة للجمهور والمنظم“.

وشددت الهيئة واللجنة الفنية بها على ضرورة الحصول على التراخيص اللازمة لإقامة الحفلات الفنية عن طريق بوابة الترخيص الرسمية في موقع الهيئة.

ونوه البيان إلى أنه ”في حال إقامة حفل دون الحصول على الترخيص من اللجنة والالتزام بما يرد به من ضوابط ومعايير فإنه سيكون معرض للإلغاء والعقوبات المشددة المترتبة على ذلك والتي قد تصل إلى تجميد الترخيص وفرض غرامات مالية“.