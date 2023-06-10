"اللقالق البيضاء" لرسول حمزاتوف.. معزوفة السلام في زمن الحروب

تنبع القصيدة من وجدان الشاعر وأعماقه بكل ما يختلج فيها من مشاعر وأحاسيس متباينة، وتصبُّ في محيط كلماته التي يصيغها ويحيكها لتتوافق مع الحالة واللحظة التي يعيشها، فحيناً تشنف الآذان نغماً وحبّاً، وأحياناً توجع الأفئدة همّاً وكرباً، وفي الحالتين تتحوّل القصيدة ناقوساً يدندن ألحان الفرح أو الحزن في فضاءات الذاكرة.

من بين القصائد التي ولدت من رحم الألم والمعاناة، قصيدة "اللقالق البيضاء"، والتي تُسمى أيضاً "الغرانيق البيضاء" للشاعر الداغستاني القدير رسول حمزاتوف "1923 – 2003"، وهي واحدة من قصائده العصماء، وفيها يسلط الشاعر الضوء على أهوال الحروب التي تسلب السلام من القلوب، والسكينة من الأرواح، والبهجة من الأنفس، وتترك خلفها أهوالاً لا تمحوها السنون، وجراحاً تسكن الأعماق وتأبى أن تندمل.