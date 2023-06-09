روعة سنبل تضع الربح والخسارة في ميزان "دو، يك"

وتستخدم الكاتبة تقنياتٍ متنوعة في القصّ، عبر ثيمات مختلفة تدور في فلك الخسارات، مثل: الأحلام التي دُفنت، وأزمات الذاكرة التي خسرها أصحابها طوعًا أحيانًا للتخلص من عبء ما حملوه، أو كرهًا؛ لأن هناك من يشوهها ويطمسها، وكذلك الأزمات الوجودية لشخصيات خسرت ذواتها، وتحولت إلى كيانات أخرى لا تشبهها، أو خسرت كرامتها التي هُدرت في طوابير طويلة بانتظار كفاف اليوم، أو سُفحت ثمنًا للخوف الذي يتنفسه الجميع.

المجموعة، التي صدرت عن دار ممدوح عدوان، حصلت في عام 2021 على منحة من برنامج مختبر الفنون الذي تقدمه مؤسسة "اتجاهات-ثقافة مستقلة" لدعم الإنتاج الثقافي في مجالات فنية عدة منها الكتابة الإبداعية.