روعة سنبل تضع الربح والخسارة في ميزان "دو، يك"

روعة سنبل تضع الربح والخسارة في ميزان "دو، يك"

إرم نيوز

على امتداد 104 صفحات، و 15 نصًّا، تتكون المجموعة القصصية  "دو، يَك" للقاصّة السوريّة روعة سنبل.

وتدور أحداث مجموعة "دو، يَك"، وهي رمية النرد حيث الربح والخسارة، في ثلاثة محاور هي: "ذاكرة"، و"دروب"، و"ليل".

حصدت القاصة روعة سنبل عددًا من الجوائز الأدبية، منها جائزة الشارقة للإبداع العربي.

وتستخدم الكاتبة تقنياتٍ متنوعة في القصّ، عبر ثيمات مختلفة تدور في فلك الخسارات، مثل: الأحلام التي دُفنت، وأزمات الذاكرة التي خسرها أصحابها طوعًا أحيانًا للتخلص من عبء ما حملوه، أو كرهًا؛ لأن هناك من يشوهها ويطمسها، وكذلك الأزمات الوجودية لشخصيات خسرت ذواتها، وتحولت إلى كيانات أخرى لا تشبهها، أو خسرت كرامتها التي هُدرت في طوابير طويلة بانتظار كفاف اليوم، أو سُفحت ثمنًا للخوف الذي يتنفسه الجميع.

المجموعة، التي صدرت عن دار ممدوح عدوان، حصلت في عام 2021 على منحة من برنامج مختبر الفنون الذي تقدمه مؤسسة "اتجاهات-ثقافة مستقلة" لدعم الإنتاج الثقافي في مجالات فنية عدة منها الكتابة الإبداعية.

روعة سنبل تضع الربح والخسارة في ميزان "دو، يك"
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وحصدت القاصة روعة سنبل عددًا من الجوائز الأدبية، منها جائزة الشارقة للإبداع العربي - حقل القصة القصيرة، وجائزة الهيئة العربية للمسرح، وجائزة شومان لأدب الطفل.

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