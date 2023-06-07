"كتاب دانيال".. أحداث حقيقية لجريمة بحق رجل مسن

وتسرد الرواية أحداثًا مثل تصوير مرتكبي الجريمة للضحية بهواتفهم المحمولة، وقاموا بنشر الفيديو على نطاق واسع.

وهنا نكتشف أن المؤلف ابن أخت القتيل الذي جاء إلى قريته، وحقق في الجريمة، ورفع دعوى قضائية ضد القتلة.

وبحسب الروائي كريس، فإنه لا يسعى إلى تعويض مادي ومعنوي من الجناة، إنما يريد فقط فهم العقلية التي دفعت 5 شبان معسرين إلى الإقدام على القتل بدم بارد وباستخدام أدوات عمل الضحية، ونشر أحداث الجريمة كما لو كانت عملًا بطوليًّا.