"كتاب دانيال".. أحداث حقيقية لجريمة بحق رجل مسن
"كتاب دانيال" رواية جديدة للكاتب البلجيكي كريس ستوب تتناول مأساة وقعت بالفعل لرجل مسن يبلغ من العمر (84 عامًا ).
وتذكر الرواية ما حدث داخل مزرعة المسن النائية، حيث اغتيل "دانيال" بطعنات على يد 5 شبان تائهين بحثًا عن المال.
وتسرد الرواية أحداثًا مثل تصوير مرتكبي الجريمة للضحية بهواتفهم المحمولة، وقاموا بنشر الفيديو على نطاق واسع.
وهنا نكتشف أن المؤلف ابن أخت القتيل الذي جاء إلى قريته، وحقق في الجريمة، ورفع دعوى قضائية ضد القتلة.
وبحسب الروائي كريس، فإنه لا يسعى إلى تعويض مادي ومعنوي من الجناة، إنما يريد فقط فهم العقلية التي دفعت 5 شبان معسرين إلى الإقدام على القتل بدم بارد وباستخدام أدوات عمل الضحية، ونشر أحداث الجريمة كما لو كانت عملًا بطوليًّا.
وحققت رواية "كتاب دانيال" رقمًا قياسيًا في المبيعات في كل من نيذرلاند وبلجيكا، وترجمت من أصلها النيذرلاندي إلى اللغة الفرنسية، ويعد هذا العمل الرواية الـ14 لكريس ستوب.