المغرب.. معرض الكتاب يتناول رهانات وتحولات النقد النسوي‎

في إطار تعرضه لأبرز القضايا الجدلية المثارة بالساحة الثقافية، ناقش المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط الأحد، الرهانات والتحولات المتعلقة بالكتابة النسوية من خلال ندوة بعنوان (تجارب في النقد النسوي) بمشاركة باحثين ونقاد من المغرب ومصر والسعودية.

واستهلت الأكاديمية والناقدة السعودية أسماء الأحمدي مداخلتها في الندوة بالحديث عن تجربة المرأة السعودية في الكتابة ومسارها منذ ستينيات القرن الماضي.

وقالت عندما بدأت المرأة تكتب "كان يطلق على كتاباتها، يوميات أو مذكرات أو اعترافات، دونما اعتراف بأنها نصوص روائية أو كتابة أدبية، ومع بداية الألفية الجديدة، ظهرت الكثير من الكتابات الروائية النسائية تتحدث في الأغلب على إشكاليات المرأة أو القضايا العالقة".

وأوضحت أن المرأة "تمر بإشكاليات على مستوى الجسد، من حمل وإجهاض ورضاعة، كل ذلك لا يمكن للرجل أن يشعره أو يتبينه أو ربما يمكن أن يقوم بعكسه في النصوص التي يعمل عليها، حتى وإن اجتهد في ذلك يبقى كل هذا مغيبا ومسكوتا عنه".

وانتهت إلى القول بأن "النقد النسوي يتناول قضية المرأة سواء كانت اجتماعية أو ثقافية أو سياسية أو اقتصادية لكن بلسانها، على اعتبار أن المرأة أكثر تحسسا وقربا من إشكالياتها".

من جانبها، ركزت الروائية والناقدة المصرية شيرين أبو النجا على مصطلح "جينوكريتيك" قائلة إنه ظهر في 1979 وكان يهدف إلى تناول "المسكوت عنه في الكتابات النسائية، هذه الكتابات المهملة سواء عن عمد أو بدون قصد".

وربطت بين ظهور النقد النسوي في العالم العربي والإرهاصات الأولى لثقافة نقد الصورة، بالتالي "تطور إلى صورة المرأة".

واستعرضت بعض التجارب منها تجربة الروائية والناقدة المصرية لطيفة الزيات التي كتبت عن صور المرأة في القصص والروايات العربية.