فنان ياباني يصنع عالما كاملا من المنمنمات

واستُخدمت أعمال تاتسويا في الدعاية والإعلانات، وفي المسلسل الدرامي الشهير هيوكّو على قناة NHK اليابانية عام 2017، وفقا لموقع "اليابان بالعربي".

وتشمل مجموعة الصور الفوتوغرافية الخاصة به، حياة مصغرة، حياة مصغرة 2، وعجائب صغيرة، وغيرها.