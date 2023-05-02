فنان ياباني يصنع عالما كاملا من المنمنمات
يصنع الفنان الياباني تاناكا تاتسويا مجسمات مصغرة مع خلفيات لمناظر صُنعت من الطعام أو من المنتجات المنزلية، تؤسس لمدرسة فنية بديعة.
والمنمنمات عبارة عن صورة مزخرفة في مخطوط، واشتهرت بها المخطوطات البيزنطية والفارسية والعثمانية والهندية وغيرها.
واستُخدمت أعمال تاتسويا في الدعاية والإعلانات، وفي المسلسل الدرامي الشهير هيوكّو على قناة NHK اليابانية عام 2017، وفقا لموقع "اليابان بالعربي".
وتشمل مجموعة الصور الفوتوغرافية الخاصة به، حياة مصغرة، حياة مصغرة 2، وعجائب صغيرة، وغيرها.
وتثير أعمال المنمنمات لتاتسويا ذكريات خيال الطفولة اللامحدود، حيث يمكن العثور على التشابه في كل شيء.
ويدمج تاناكا الطعام ومفردات الحياة اليومية مع المجسمات المنمنمة، ليكشف عن تشابهات من نوع جديد في أعماله، ويطرح تلك الأعمال بشكل يومي ضمن السلاسل التي يشاركها على موقعه الإلكتروني، وروزنامة المنمنمات، بالإضافة إلى حسابات التواصل الاجتماعي.
وتظهر في أعماله عناصر مألوفة في كل أنحاء العالم مثل دبابيس الملابس، ورق المرحاض، الفاكهة، الخضروات، والخبز.