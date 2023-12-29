حصاد الثقافة العربية 2023.. إنجازات وإبداعات

شهد عام 2023 مجموعة كبيرة من الأحداث الثقافية المهمة عربياً، فإلى جانب المهرجانات الدورية السينمائية والمسرحية والتشكيلية ومعارض الكتب، كان هناك حضور فعلي لأفكار خلاقة ومبادرات جديدة لم تشهدها الساحة الثقافية في الأعوام السابقة.

العاصمة الإماراتية أبوظبي نظمت الدورة السادسة من القمة الثقافية في منارة السعديات تحت شعار "مسألة وقت"، بهدف استكشاف تغيير علاقتنا مع الوقت، وكيف تبدِّل الثقافة مفهوم العالم للوقت، إلى جانب مهرجان الحصن الذي يهتم بتوثيق تراث هذه المدينة العريقة.

كما انطلق من مدينة دبي الإماراتية مهرجان طيران الإمارات للآداب، الذي يُعد أحد أبرز 10 مهرجانات أدبية حول العالم، واستضاف أكثر من 260 من الكتّاب والمبدعين ورواد الفكر من حول العالم والوطن العربي، في أكثر من 300 فعالية تغطي كافة المواضيع، مثل الأدب والفنون والثقافة وغيرها.

وأطلقت السعودية مشروع مؤشر الثقافة في العالم الإسلامي، الذي يعمل على رصد تحول المشهد الثقافي وتطوره وتوثيق إنجازاته في الدول الإسلامية ضمن 4 أبعاد ومحاور، هي "الثقافة من أجل التنمية الاقتصادية، الثقافة من أجل البيئة والمناخ والقدرة على الصمود، الثقافة من أجل التنمية الاجتماعية، الثقافة من أجل الانفتاح والتنوع".