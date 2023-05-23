في لقاء سابق مع "إرم نيوز".. كيف تنبأ زهران القاسمي بفوز روايته بالبوكر؟

تمثل رواية "تغريبة القافر" للشاعر والروائي العُماني زهران القاسمي خصوصية وجمالية البيئة والطبيعة العُمانية، وعملاً أدبياً مهماً يستقي مادته من التراث والمعاصرة.

قبل مدة وجيزة، استضاف "إرم نيوز" زهران القاسمي في حوار صحفي، قبل أن تفوز روايته بالجائزة العالمية للرواية العربية 2023 "البوكر العربي".

وكأن زهران القاسمي تنبأ بفوز روايته بأرفع جائرة للرواية في العالم العربي، حيث قال لـ"إرم نيوز": "أعتقد أن هناك الكثير من المعايير التي تقيس بها لجنة التحكيم اختيار رواية ما عن غيرها، ولكنني بذلت جهدي في العمل كما بذلته في الأعمال التي سبقته، ولأنني حريص بجعل الطبيعة والمكان جزءا لا يتجزأ من العمل، ولهذا يجد المتلقي فيه فرادة، لأن المكان والطبيعة العُمانية ليست شائعة وغير مطروقة في السرد، هذا ما يجعل الاقتراب منها يبدو جاذبا".

وأضاف: "هناك الكثير من الخصوصية التي يختص بها مجتمع عن آخر، كالملابس والعادات والتقاليد، طبيعة الحياة في المكان وغير ذلك، هذه كلها تخدم الكاتب في وصف بيئة العمل، وأنا استفدت كثيرا من الطبيعة القروية الجبلية التي عشت فيها والتي يجدها القارئ متغلغلة في صميم أعمالي ومنها "تغريبة القافر"، منها البساتين والوديان والأفلاج والحرف التي يمتهنها الناس في هذه القرى".