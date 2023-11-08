مهرجان البحر الأحمر السينمائي يختار 17 فيلمًا لمسابقته الرسمية‎

أعلن "مهرجان البحر الأحمر السينمائي" في السعودية، اليوم الثلاثاء، قائمة أفلام المسابقة الرسمية لدورته الثالثة التي تنطلق في الـ30 من نوفمبر/ تشرين الثاني وتستمر حتى التاسع من ديسمبر/ كانون الأول.

وضمت القائمة 17 فيلمًا لمخرجين ومخرجات من اليابان والكونغو وإيران وماليزيا وأوزباكستان وباكستان والهند والجزائر والسعودية والإمارات وفلسطين والمغرب والعراق وتونس والأردن.

ومن أبرز الأفلام المشاركة (إن شاء الله ولد) للمخرج أمجد الرشيد الذي رشحه الأردن للمنافسة على جائزة أوسكار أفضل فيلم دولي، وأيضًا فيلم (نورة) للمخرج السعودي توفيق الزايدي الذي يعد أول عمل يُصوَّر بالكامل في منطقة العلا بالمملكة العربية السعودية.