عبدالله الشحي: ستكون الريادة للمسرح الإماراتي خلال السنوات المقبلة

توقع المسرحي الإماراتي عبدالله الشحي أن يتصدر المسرح الإماراتي الريادة خلال السنوات المقبلة، نتيجة لجهود الجيل الجديد والاهتمام الحكومي المتزايد بصقل المواهب الشابة، خاصة بعد إثراء المناهج الدراسية بمادتي الفنون والمسرح، وهي خطوة ستؤتي ثمارها مستقبلًا ومن شأنها أن تدعم وتعزز المشهد المسرحي والثقافي، بحسب تقديره.

وأشار الشحي، في حواره مع" إرم نيوز"، إلى أن المسرح المحلي وصل إلى الجمهور في كل مكان في الإمارات"، معتبرًا أن التجربة المسرحية الإماراتية جيدة ومتنوعة، حيث فرض المسرح الإماراتي نفسه خليجيًا وعربيًا، ما عكسته الجوائز المتعددة التي حصل عليها في كبرى المهرجانات خلال السنوات الأخيرة.

وعبدالله الشحي فنان مسرحي معروف يترأس إدارة "مسرح عجمان الوطني" الذي أنتج العديد من الأعمال على مدى سنوات منها: "مسرحية تريلا"، و"موزيانا"، و"زهرة مهرة"، وغيرها.