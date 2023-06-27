"إلى البحر".. ألكسندر بوشكين يمخر عباب الخيال

شكّلت الطبيعة على مرّ العصور حضناً حانياً للإنسان الذي يجد ضالّته فيها كلّما اختلجت المشاعر في صدره أو تلاطمت الأفكار في عقله، ولعلّ الشعراء أشد قرباً وأكثر تناغماً مع الطبيعة التي تحفّز ذائقتهم وتداعب في أعماقهم مكامن عذبِ الكلمات، فيقصدونها فاردين لها أجنحة الخيال ليسترسل بما يطيب للنفس البشرية سماعه.

ولطالما انعكست الطبيعة بشكل جليّ في قصائد الشعراء وخواطرهم، والأمثلة على ذلك لا حصر لها، نذكر منها في هذه السطور قصيدة "إلى البحر" للشاعر الروسي الكبير، ألكسندر بوشكين "1799-1837"، والتي أبصرت النور في العام 1824، وهذه القصيدة أقرب إلى "مونولوج" يتناوب عليه بوشكين والبحر.