اضطراب يخترق السكون في "ليلة النجوم" لفان جوخ

انعكست الحالة النفسية المضطربة للفنان الهولندي الكبير، فينسينت فان جوخ، في إحدى مراحل حياته، على عدد من أعماله الفنية، من بينها كما يرى بعض النقّاد، لوحة "ليلة النجوم" الشهيرة التي شكّلت منعطفاً هامّاً في مسيرته الفنية، لاسيما وأنه أنجزها خلال فترة تلقيه العلاج في مصحٍّ لعلاج الأمراض النفسية، ومما يثير الدهشة، أنه رسم من نافذة غرفته في المصح، منظراً ليلياً، ولكن في النهار، معتمداً بشكل كامل على مخيّلته وانطباعاته الفنية.

تجسد لوحة "ليلة النجوم" التي حلّق فيها فان جوخ بخياله عالياً، والمحفوظة في متحف الفن الحديث بنيويورك منذ عام 1941، منظراً ليلياً لمدينة "سانت ريمي دي بروفنس" في جنوب فرنسا المعروف بطبيعته الساحرة، وقد رسمها الفنان الهولندي الانطباعي بالزيت على القماش في العام 1889، وتضم اللوحة هلالاً أصفر متوهجاً، ودوامات باللون الأزرق، فضلاً عن عدد من النجوم تشبه الأجرام السماوية المشعة.