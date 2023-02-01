السعودية تطلق اسم "عام الشعر العربي" على 2023 وسط احتفاء ثقافي واسع

قررت الحكومة السعودية، اليوم الثلاثاء، إطلاق اسم "عام الشعر العربي" على السنة الجارية 2023، وسط توقعات بإقامة برنامج حافل من الفعاليات الثقافية والأدبية التي تخص الشعر والنثر في المملكة طوال أشهر العام.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، إن "مجلس الوزراء قرر في اجتماعه الدوري برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، الموافقة على تسمية عام 2023 بعام الشعر العربي".