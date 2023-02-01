السعودية تطلق اسم "عام الشعر العربي" على 2023 وسط احتفاء ثقافي واسع
قررت الحكومة السعودية، اليوم الثلاثاء، إطلاق اسم "عام الشعر العربي" على السنة الجارية 2023، وسط توقعات بإقامة برنامج حافل من الفعاليات الثقافية والأدبية التي تخص الشعر والنثر في المملكة طوال أشهر العام.
وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، إن "مجلس الوزراء قرر في اجتماعه الدوري برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، الموافقة على تسمية عام 2023 بعام الشعر العربي".
وأشاد وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، بالقرار، وكتب عبر تويتر: "أرفع أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام مولاي خادم الحرمين الشريفين، وسمو سيدي ولي العهد، على دعم ثقافتنا وتمكينها".
وقالت وزارة الثقافة السعودية إن "القرار يهدف إلى تعزيز مكانة الشعر العربي في ثقافة الفرد، وإثراء الإبداع الشعري المتطور والمستدام، وإبراز المكون الحضاري الشعري وتجذره في تاريخ الجزيرة العربية".
كما حظي القرار بإشادة واحتفاء بين النخب الثقافية السعودية التي دونت تباعًا عبارات دعم وتشجيع للخطوة الثقافية.
وقال صالح الرشيد، وهو الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، في تغريدة عبر تويتر: "تسمية عام 2023 (عام الشعر العربي) من قبل مجلس الوزراء يؤكد مدى دعم قيادة المملكة الرشيدة لتعزيز الأدوار الثقافية والإرث العربي في موطن الأدب والتاريخ والثقافة".
فيما علق الأكاديمي والشاعر السعودي، الدكتور قران الزهراني، بالقول: "خبر عظيم، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، مجلس الوزراء يقرر 2023 عام الشعر العربي.. نحتاج إلى إقامة مهرجانات للشعر العربي في كل المناطق، ونريد أن يحضر هذه المهرجانات أغلب الشعراء العرب ليتعرفوا على بلادنا وما وصلت إليه من تطور، قرار مبهج للثقافة العربية".
وللشعر عشاقه الكثر في السعودية التي تحتل مساحة كبرى من شبه الجزيرة العربية التي عاش فيها كبار شعراء الجاهلية وصدر الإسلام والحقب التي تلتها.
وتنظم السعودية كل عام فعاليات سوق عكاظ التاريخي قبل بدء موسم الحج في تقليد قديم يعود إلى مئات السنين، عندما كان السوق مكانًا يجتمع فيه الشعراء والتجار من مختلف أطراف شبه الجزيرة العربية.