تقرير: كتاب مذكرات الأمير هاري "سبير" الأكثر إهمالًا

قالت إحدى شركات السفر البريطانية إن كتاب مذكرات الأمير هاري المعروف باسم "سبير" بات "أكثر الكتب إهمالًا" بين المصطافين خلال إجازة الصيف.

وأشارت الشركة إلى أنها وجدت الكثير من النسخ حيث تركها المصطافون في غرف الفنادق، وصناديق القمامة، وبالقرب من حمامات السباحة، في العديد من المنتجعات في كل من إسبانيا، واليونان، وتركيا، منذ إطلاق هذا الكتاب في يناير/كانون الثاني.

ونقلت صحيفة "إكسبرس" عن زوي هاريس كبيرة مسؤولي خدمة العملاء في شركة "أون ذا بيتش" قولها: "لم نشهد أبدًا حدثًا كهذا، مكاتب المفقودات في أكثر منتجعاتنا شهرة تمتلئ بنسخ من كتاب "سبير".

وأضافت أنها بدأت بـ "مطالبة مسؤولي الفنادق والمنتجعات بالتوقف عن إرسال النسخ المهملة، لأنهم باتوا لا يعرفون "كيف يتعاملون مع هذا الكم الهائل منها".

وأشارت إلى أن الشركة تفكر "بتقديم عدد من هذه النسخ، مجانًا، عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وحطم كتاب مذكرات الأمير هاري الرقم القياسي لأسرع كتاب غير خيالي مبيعًا على الإطلاق في الأسبوع الأول من صدوره.

وبِيع من هذه الرواية التي ابتعدت عن البروتوكلات الملكية، وضمت معلومات عن حياة الأمير هاري الشخصية ما يزيد على مليون و400 ألف نسخة خلال اليوم الأول لبيع الكتاب في المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وكندا، وفقًا لموسوعة غينيس للأرقام القياسية.