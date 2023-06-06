الأردن.. مهرجان الرحالة لمسرح الفضاءات المفتوحة يكرّم عبدالرحمن عرنوس
بمشاركة عربية وأجنبية، انطلقت فعاليات الدورة الثانية لمهرجان الرحالة لمسرح الفضاءات المفتوحة "دورة الفنان العربي الكبير الراحل عبدالرحمن عرنوس"، في العاصمة الأردنية عمّان.
المهرجان الذي تقيمه فرقة مسرح الرحالة بالتعاون مع وزارة الثقافة، ونقابة الفنانين الأردنيين، وأمانة عمان الكبرى، ومهرجان جرش للثقافة والفنون، في الفترة من 10 وحتى 16 تموز المقبل، يعرض مسرحيات: "فرجة عرنوسية" / الأردن و"عفوًا أرسطو دعني أجرب"/ مصر و"بأم عيني 1948"/ الإمارات و"الغضراء"/ تونس و"الطوافة"/ الأردن و"كلارينيت"/ فلسطين و"الخيش والخياشة"/ الجزائر و"طبلة"/ الأردن و "2077 من يريد البقاء"/ فلسطين و"يوميات مجنون"/ صربيا و"محفل الدمى"/ تونس و"واق الواق"/ الأردن.
وستتخلل المهرجان ندوة فكرية بعنوان "رحلة عبدالرحمن عرنوس المسرحية والإنسانية"، وذلك تكريمًا للفنان المصري العربي د. عبدالرحمن عرنوس، الذي ساهم، عبر أكثر من 50 عامًا، بتقديم تجارب مسرحية مهمة في الفضاءات المفتوحة في مصر والأردن.
وسيشارك في الندوة عدد كبير من المسرحيين الأردنيين والعرب، مثل: عبدالكريم برشيد من المغرب، وعصام السيد، ومحمد الروبي، وهند سلامة، وعمرو قابيل، من مصر، وجهاد سعد من سوريا، ورياض موسى السكران، وبشار عليوي من العراق، ومحمد المديوني من تونس، وسامح حجازي من فلسطين، وحبيب غلوم من الإمارات، وعبيدو باشا من لبنان، ومفيد الحوامدة، وحاتم السيد، ونبيل نجم، وعبدالحميد حمام، ومخلد الزيودي، وغنام غنام، وماهر خماش، وفراس الريموني، وعلي عليان، وحكيم حرب، من الأردن .
ويكرّم المهرجان في دورته الثانية هذا العام عددًا من المسرحيين الأردنيين ممن لهم إسهامات كبيرة في حركة المسرح الأردني، وهم : المخرج والكاتب المسرحي عبد اللطيف شما، والفنانة قمر الصفدي، والفنان محمد العبادي، والفنان حابس حسين، والمخرجة مجد القصص، والكاتب المسرحي والروائي مفلح العدوان.
كما يشهد المهرجان إقامة ورش مسرحية إبداعية يقوم بتأطيرها والتدريب فيها كل من : سعيد سلام من فلسطين/ ورشة البانتومايم، أميمة بنعياد من المغرب/ ورشة المكياج، ميهيلا ميهوت/ ورشة التمثيل وكاثلين بيل/ ورشة الصوت والغناء من أمريكا، بوريس أوليفر/ ورشة الكوميديا ديلارتي من بلجيكا، وكونتين جوي/ ورشة التعبير الجسدي من فرنسا.
وتقام خلال المهرجان أيضًا العديد من الندوات التقييمية للعروض المسرحية يشارك فيها نخبة من النقاد والفنانين المسرحيين والإعلاميين الأردنيين والعرب، هم: جبار جودي نقيب الفنانين العراقيين، وكاظم نصار، وعامر صباح المرزوك من العراق، ونجوى قندقجي، وجمال عياد، ومجدي التل، ونصر الزعبي، ورسمي محاسنة، وحسين نشوان، وريم سعادة، ومحمد جميل خضر من الأردن. وتتشكل لجنة التحكيم من: جواد الأسدي من العراق، وعبير عيسى من الأردن، ومحمد الروبي من مصر، ولطيفة البقمي من السعودية، ورياض موسى السكران من العراق، وحبيب غلوم من الإمارات، وميهيلا ميهوت من أمريكا .
كما سيقام خلال المهرجان حفل توقيع لكتاب "القبطان الذي ضل طريقه نحو المسرح" الذي كتبه المخرج المسرحي "حكيم حرب" مدير المهرجان، ويلخص فيه سيرته الذاتية، ومحطات في مسيرة مسرح الرحالة عبر أكثر من 3 عقود .
وقال حرب لـ إرم نيوز": "نقيم الدورة الثانية لمهرجان الرحالة رغم الصعوبات والمعيقات والتحديات، ونصر على ألا يتسلل إلينا الإحباط، وألا ننظر إلى الوراء، فنعمل بهدوء، ونبتسم بحب للجميع، لأن لنا هدفًا ساميًا هو أن نملأ فضاءات الأردن مسرحًا يُعلي من شأن القيم الإنسانية والجمالية، ويدعو للحياة في مواجهة كل ما يعتري العالم، اليوم، من فوضى وعنف ودمار" .