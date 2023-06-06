الأردن.. مهرجان الرحالة لمسرح الفضاءات المفتوحة يكرّم عبدالرحمن عرنوس

وستتخلل المهرجان ندوة فكرية بعنوان "رحلة عبدالرحمن عرنوس المسرحية والإنسانية"، وذلك تكريمًا للفنان المصري العربي د. عبدالرحمن عرنوس، الذي ساهم، عبر أكثر من 50 عامًا، بتقديم تجارب مسرحية مهمة في الفضاءات المفتوحة في مصر والأردن.

وسيشارك في الندوة عدد كبير من المسرحيين الأردنيين والعرب، مثل: عبدالكريم برشيد من المغرب، وعصام السيد، ومحمد الروبي، وهند سلامة، وعمرو قابيل، من مصر، وجهاد سعد من سوريا، ورياض موسى السكران، وبشار عليوي من العراق، ومحمد المديوني من تونس، وسامح حجازي من فلسطين، وحبيب غلوم من الإمارات، وعبيدو باشا من لبنان، ومفيد الحوامدة، وحاتم السيد، ونبيل نجم، وعبدالحميد حمام، ومخلد الزيودي، وغنام غنام، وماهر خماش، وفراس الريموني، وعلي عليان، وحكيم حرب، من الأردن .

ويكرّم المهرجان في دورته الثانية هذا العام عددًا من المسرحيين الأردنيين ممن لهم إسهامات كبيرة في حركة المسرح الأردني، وهم : المخرج والكاتب المسرحي عبد اللطيف شما، والفنانة قمر الصفدي، والفنان محمد العبادي، والفنان حابس حسين، والمخرجة مجد القصص، والكاتب المسرحي والروائي مفلح العدوان.

كما يشهد المهرجان إقامة ورش مسرحية إبداعية يقوم بتأطيرها والتدريب فيها كل من : سعيد سلام من فلسطين/ ورشة البانتومايم، أميمة بنعياد من المغرب/ ورشة المكياج، ميهيلا ميهوت/ ورشة التمثيل وكاثلين بيل/ ورشة الصوت والغناء من أمريكا، بوريس أوليفر/ ورشة الكوميديا ديلارتي من بلجيكا، وكونتين جوي/ ورشة التعبير الجسدي من فرنسا.