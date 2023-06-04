الأردن.. اللبناني رفيق علي أحمد ضيف مهرجان المسرح الحر الدولي 18

وأضاف عليان في حديث لـ "إرم نيوز" أن المهرجان سيشهد "إقامة الدورة الشبابية الرابعة للمسار الشبابي بمشاركة شبابية أردنية متميزة ويجري حاليا وضع البرنامج النهائي لهذه المشاركات ومنها عروض مسرحية ستقدم لأول مرة".

وكشف عليان أن من ضيوف المهرجان "الفنان اللبناني رفيق علي أحمد والذي سيحل ضيفا على المهرجان والذي تعرض له العديد من المسلسلات الدرامية بالإضافة للعديد من الفنانين العرب والذي سيكون تواجدهم وازنا".