الأردن.. اللبناني رفيق علي أحمد ضيف مهرجان المسرح الحر الدولي 18
تحت شعار "المجاز الذي علم الكلمات" تنطلق فعاليات مهرجان المسرح الحر الدولي 18 في الأردن في 20 من الشهر الحالي.
وبحسب مدير المهرجان الفنان علي عليان، سينطلق المهرجان بمشاركة "عروض مسرحية تم انتقاؤها بعناية شديدة من السعودية وفلسطين وتونس وإيطاليا بالإضافة إلى الأردن"، مبينا أنه "سيعلن عن هذه العروض في القريب العاجل".
وأضاف عليان في حديث لـ "إرم نيوز" أن المهرجان سيشهد "إقامة الدورة الشبابية الرابعة للمسار الشبابي بمشاركة شبابية أردنية متميزة ويجري حاليا وضع البرنامج النهائي لهذه المشاركات ومنها عروض مسرحية ستقدم لأول مرة".
وكشف عليان أن من ضيوف المهرجان "الفنان اللبناني رفيق علي أحمد والذي سيحل ضيفا على المهرجان والذي تعرض له العديد من المسلسلات الدرامية بالإضافة للعديد من الفنانين العرب والذي سيكون تواجدهم وازنا".
وبين عليان أن ورشة "فن الإيماء .. شعرية الجسد" ستقام ضمن برامج المهرجان بإشراف المدربة هناء وسلاتي من تونس، وسيشارك في الورشة 30 شابا وفتاة من مختلف الأعمار .